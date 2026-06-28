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Политика

Главные задачи в поддержке участников СВО для партии «Единая Россия» назвал советник псковского губернатора

Главные задачи в поддержке ветеранов боевых действий, участников СВО и их семей назвал советник губернатора Псковской области Павел Гомон на первом этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР.

Фото: пресс-служба регионального отделения ЕР

«Сегодня с ветеранскими организациями взаимодействие организовано как многоуровневое партнёрство: между государством, самими организациями, бизнесом и обществом. В регионе налажена работа: ветераны в составе рабочих групп привлекаются к разным мероприятиям патриотической направленности, выступают с лекциями в школах, [участвуют] в организации проведения различных выставок», – отметил он.

Кроме того, по словам Павла Гомона, совместно с бизнесом организуются различные проекты, от точечной материальной помощи и ремонта до приобретения необходимых вещей.

«Также разрабатываются новые программы, новые подходы. Огромную работу здесь проводит государственный фонд «Защитники Отечества». Его деятельность выстроена по принципу одного окна от оформления до различных мероприятий, которые касаются как трудоустройства самих военнослужащих, так и помощи членам их семей», – подчеркнул советник губернатора.

Напомним, псковская делегация принимает участие в первом этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве сегодня, 28 июня. На съезде будут выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы от партии.

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