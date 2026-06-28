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Политика

Игорь Дитрих - на съезде ЕР: В Псковской области принимаются беспрецедентные меры по привлечению кадров

В Псковской области принимаются беспрецедентные меры по привлечению кадров, заявил депутат Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих перед пленарным заседанием первого этапа XXIII съезда «Единой России» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ЕР.

Фото: пресс-служба регионального отделения ЕР

«Вопрос с кадровым обеспечением проблематичный в Российской Федерации, в том числе и в Псковской области. Правительством Псковской области принимаются беспрецедентные меры по привлечению кадров: это и огромный социальный пакет, и выделение служебного жилья, и компенсация за наем жилья, подъемные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Также большую работу правительство проводит по привлечению целевиков, пусть они не все возвращаются, но большинство все равно возвращаются на свою малую родину», - сказал он.

Депутат также напомнил, что на съезде продолжится формирование Народной программы ЕР, в которой будет много пунктов по развитию здравоохранения и привлечения молодых кадров в сельскую местность. «Для этого построено и много ФАПов, отремонтированы больницы, закуплено оборудование. Молодым людям будет где и на чем работать», - заключил Игорь Дитрих.

Напомним, 28 июня в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии. В мероприятии принимает участие и псковская делегация.

На нём утвердят списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняли участие более 10 миллионов избирателей. Также на первом этапе Съезда продолжится обсуждение предложений в Народную программу, с которой партия пойдёт на выборы.

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