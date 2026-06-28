Александр Котов: Наибольшую поддержку псковичей получила инициатива ЕР о благоустройстве территорий

17:39, 28 июня 2026, ПАИ

Какие инициативы партии получили наибольшую поддержку жителей региона, рассказал председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов на первом этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ЕР.

«Сейчас формируется Народная программа партии «Единая Россия», с которой мы пойдём на выборы депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания Псковской области. Исходя из положений Народной программы мы будем формировать нашу законодательную повестку. На нашем, региональном уровне наибольшую популярность всё-таки сейчас имеют проблемы, связанные с благоустройством, с комфортной городской средой. Очень хорошо работает этот проект. Люди хотят, чтобы вокруг них территория была комфортной, благоустроенной, чтобы можно было свободно, легко отдыхать, чтобы были все необходимые для этого коммуникации», – отметил он.

Также, по словам Александра Котова, много вопросов, связанных с системой жилищно-коммунального хозяйства.

«Губернатор дал поручение создать рабочую группу. Мы сейчас будем заниматься наполнением нашей региональной программы, связанной с модернизацией системы коммунального хозяйства», – подчеркнул он.

Также есть ряд других вопросов, которые характерны для округов, по которым будут избираться кандидаты в депутаты Законодательного Собрания.

«Мы тщательно отработаем всю повестку, проведём большое количество встреч до дня голосования и, соответственно, будем уточнять и нашу Народную программу, и наши дальнейшие действия во фракции «Единой России» в составе Законодательного Собрания», – подчеркнул спикер заксобрания.

Кроме того, он добавил, что задачи каждой фракции депутатов партии «Единая Россия» в законодательных собраниях регионов и в Государственной Думе Российской Федерации – это совместная работа над теми программными мероприятиями, которые будут утверждены в рамках работы съезда.

«В основе Народной программы партии «Единая Россия» прежде всего предложения наших избирателей. Поступило огромное количество этих предложений, их нужно внимательно рассмотреть и сформировать вопросы, над которыми будут работать законодательные собрания субъектов нашей страны, в частности Законодательное Собрание Псковской области, и ту часть вопросов, над которыми будут работать депутаты Государственной Думы, наши федеральные коллеги. Я думаю, что общими усилиями мы обязательно добьёмся того результата, к которому стремимся в преддверии этой избирательной кампании», – заключил Александр Котов.

Напомним, 28 июня в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание бюро высшего совета и президиума генсовета партии. В мероприятии принимает участие и псковская делегация.

На нём утвердят списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняло участие более 10 миллионов избирателей. Также на первом этапе съезда продолжится обсуждение предложений к Народной программе, с которой партия пойдёт на выборы.