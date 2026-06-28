Юлия Ярышкина: ЕР уделяет особое внимание патриотическому воспитанию молодёжи

22:30, 28 июня 2026, ПАИ

Сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодёжи остаются одними из приоритетных направлений работы «Единой России», заявила депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина на первом этапе XXIII съезда партии в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР.

По словам Юлии Ярышкиной, одной из важнейших задач государства является сохранение культурного наследия, исторической памяти и преемственности поколений.

«Первостепенной задачей государства является сохранение культурного наследия, культурно-исторической памяти и, конечно, справедливости. Для партии «Единая Россия» это также является одной из ключевых задач», – подчеркнула депутат.

Она отметила, что молодое поколение должно иметь возможность реализовывать себя в своей стране и видеть перспективы её развития: «Подрастающее поколение должно иметь возможность и желание продолжать развитие собственной страны. Государство должно формировать условия, при которых молодёжь может верить в свою страну, хотеть её защищать и строить её будущее».

Депутат подчеркнула, что партия уделяет большое внимание развитию патриотического движения и поддержке молодёжных инициатив.

По её словам, важную роль играет и система образования, где усиливается внимание к вопросам патриотизма и духовно-нравственного воспитания.

«Очень серьёзно меняются государственные образовательные стандарты, в основе которых лежат патриотизм и духовно-нравственное воспитание», – отметила она.

Особое значение, по мнению Юлии Ярышкиной, имеет сохранение семейных традиций и передача ценностей от старших поколений младшим.

«Те традиции, которые передавались от прабабушек нашим бабушкам, от бабушек – родителям, а затем нам, необходимо сохранять и приумножать, передавая их подрастающему поколению», – заключила депутат.