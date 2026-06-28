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Политика

Марина Быстрова: «Единая Россия» уделяет внимание поддержке молодёжи и талантливых людей

Поддержка талантливой молодёжи требует объединения усилий власти, образования, культуры и общественных организаций, заявила редактор издательского дома «Медиа60» Марина Быстрова на первом этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения ЕР

По мнению Марины Быстровой, важнейшей задачей является своевременное выявление и поддержка талантливых людей независимо от их возраста. «Чтобы поддержать наши таланты, как молодые, так и взрослое поколение, необходимо межведомственное взаимодействие. В сфере образования, культуры и медиа нужно сначала выявлять таланты, а затем обязательно их поддерживать», - отметила она.

Марина Быстрова подчеркнула, что талантливым людям необходимо помогать в реализации их проектов в различных сферах - науке, спорте, искусстве и творчестве. «Нужно помогать им участвовать в выставках и ярмарках, реализовывать творческие и научные проекты, поддерживать спортивные и культурные инициативы. Очень важно рассказывать о таких людях, чтобы о них знали», - сказала она.

По её словам, значительную роль в поддержке талантов играют фонды, общественные организации и региональные площадки, где авторы проектов могут не только представить свои работы, но и получить дополнительную финансовую поддержку. «Ярмарки, которые проводятся в Псковской области, помогают людям не только показать своё творчество, но и заработать средства на спортивный инвентарь, материалы для творчества, кисти, краски и другие необходимые вещи», - подчеркнула Марина Быстрова.

Она также отметила, что сегодня в стране действует большое количество проектов и программ, направленных на поддержку молодёжи. «Существует множество проектов для поддержки молодёжи, национальные проекты, федеральные и региональные программы, которые позволяют создавать центры развития и поддерживать молодых людей», - сказала редактор.

По мнению Марины Быстровой, именно совместная работа власти, образовательных учреждений и сферы культуры позволит создать условия для появления и развития новых талантов.

«Если культура, образование и власть будут вместе поддерживать и замечать талантливых людей, тогда мы обязательно вырастим новые поколения талантов», - заключила она.

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