Михаил Ведерников и Антон Мороз включены в бюллетень для тайного голосования за партсписок ЕР в Госдуму

18:24, 28 июня 2026, ПАИ

Кандидатуры губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и депутата Псковской городской Думы Антона Мороза включены в бюллетень для тайного голосования за партисписок кандидатов в Госдуму на XXIII съезде партии «Единая Россия». Голосование определит кандидатов на выборы в Государственную Думу по региональной группе №39, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения партии.

В состав региональной группы №39 входят Псковская и Ленинградская области. Помимо Михаила Ведерникова и Антона Мороза, в бюллетень включены губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, депутат Государственной Думы Ольга Занко и бывший депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Ломов.

Кроме того, кандидатура депутата Государственной Думы от Псковской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского включена в бюллетень по одномандатному избирательному округу №150.

Результаты тайного голосования станут одним из этапов формирования списка кандидатов партии на выборах депутатов Государственной Думы, которые состоятся в сентябре 2026 года.

Напомним, что 28 июня в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», а также совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генерального совета партии. В работе съезда принял участие президент России Владимир Путин.

Одной из ключевых тем мероприятия стало утверждение списков кандидатов партии на выборы депутатов Государственной Думы. Ранее претенденты были определены по итогам предварительного голосования «Единой России».