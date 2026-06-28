Кандидат в Госдуму от Псковской области: Задача депутатов – помогать людям и органам исполнительной власти в их работе

20:05, 28 июня 2026, ПАИ

Кандидат в Госдуму от Псковской области, депутат Псковской городской Думы Антон Мороз в своём канале в мессенджере MAX по итогам первого этапа XXIII съезда партии «Единая Россия» рассказал о своём видении Народной программы.

«По всей стране партия проводит сбор предложений в Народную программу: граждане таким образом вносят свои идеи в нашу дальнейшую общую работу по улучшению благоустройства, инфраструктуры, развитию сфер жизнедеятельности, экономики. Задача депутатов – помогать людям и органам исполнительной власти в их работе», – подчеркнул Антон Мороз.

Напомним, в ходе съезда утверждены кандидаты в депутаты Государственной Думы от партии на предстоящих выборах: первая пятёрка федерального списка, одномандатные округа (от Псковской области утверждён действующий депутат Александр Козловский) и региональные группы кандидатов. Вместе с губернаторами Михаилом Ведерниковым и Александром Дрозденко, депутатом ГД Ольгой Занко и депутатом муниципального совета Алексеем Ломовым Антон Мороз вошёл в состав региональной группы № 39 от Ленинградской и Псковской областей.

Второй этап съезда партии, в ходе которого планируется утвердить Народную программу, намечен на конец августа.