Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Горячую воду отключат сегодня на нескольких улицах Пскова

Горячую воду отключат на нескольких улицах Пскова на две недели. Согласно графику, опубликованному на сайте МП «Псковские тепловые сети», отключение продлится с 29 июня по 13 июля 2026 года.

Фото: ПАИ

В список адресов, где будет приостановлена подача горячей воды, вошли:

  • 1-я Поселочная: 13, 15;
  • Киселёва: 5, 3, 11, 13, 8;
  • Коммунальная: 22А, 15, 15Б, 11, 9, 7, 10;
  • Кузбасской Дивизии: 12, 12а, 10, 4, 8, 6;
  • Лепешинского: 7, 10, 10, 8;
  • Максима Горького: 19, 4Б, 17, 15, 9, 11, 13, 7, 5, 25, 10/10, 6, 21;
  • Народная: 25, 19, 21а, 13, 15, 1, 4а, 4Б, 2, 4, 8а, 6, 8;
  • Пароменская: 24, 5;
  • Петровская: 10, 12, 8а, 8, 6, 10а, 29, 31, 35, 37;
  • Петровский переулок: 16;
  • Рижский проспект: 29/31, 19, 15;
  • Советской Армии: 50а, 49;
  • Солнечная: 9, 5, 7;
  • Шелгунова: 15, 7, 9/2.

Напомним, отключение горячего водоснабжения связано с необходимостью проведения профилактических и ремонтных работ в котельных и на тепловых сетях.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






29 июня 2026

О дополнительных мерах по обеспечению топливом сообщил Владимир Путин
29 июня 2026

Жара и грозы ожидают Псковскую область в последний день июня
29 июня 2026

Пушкинский заповедник будет закрыт для экскурсантов 30 июня
29 июня 2026

Алексей Наумец: Поддержка участников СВО – стратегическая инвестиция в технологический суверенитет
29 июня 2026

Борис Елкин на съезде ЕР: Мы должны консолидировать силы на достижение общей цели – победы
29 июня 2026

Форум «Фронт в тылу врага» прошёл в Гдовском районе
29 июня 2026

Минздрав перечислил пять привычек для сохранения здоровья в молодости
29 июня 2026

Горячую воду отключат сегодня на нескольких улицах Пскова

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...