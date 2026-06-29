Горячую воду отключат сегодня на нескольких улицах Пскова

07:40, 29 июня 2026, ПАИ

Горячую воду отключат на нескольких улицах Пскова на две недели. Согласно графику, опубликованному на сайте МП «Псковские тепловые сети», отключение продлится с 29 июня по 13 июля 2026 года.

В список адресов, где будет приостановлена подача горячей воды, вошли:

1-я Поселочная: 13, 15;

Киселёва: 5, 3, 11, 13, 8;

Коммунальная: 22А, 15, 15Б, 11, 9, 7, 10;

Кузбасской Дивизии: 12, 12а, 10, 4, 8, 6;

Лепешинского: 7, 10, 10, 8;

Максима Горького: 19, 4Б, 17, 15, 9, 11, 13, 7, 5, 25, 10/10, 6, 21;

Народная: 25, 19, 21а, 13, 15, 1, 4а, 4Б, 2, 4, 8а, 6, 8;

Пароменская: 24, 5;

Петровская: 10, 12, 8а, 8, 6, 10а, 29, 31, 35, 37;

Петровский переулок: 16;

Рижский проспект: 29/31, 19, 15;

Советской Армии: 50а, 49;

Солнечная: 9, 5, 7;

Шелгунова: 15, 7, 9/2.

Напомним, отключение горячего водоснабжения связано с необходимостью проведения профилактических и ремонтных работ в котельных и на тепловых сетях.