До +26 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 15 августа

13:45, 14 августа 2026, ПАИ

Переменную облачность с кратковременными дождями прогнозируют в Псковской области 15 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Будет дуть умеренный западный ветер. Температура по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём столбики термометров покажут от +21 до +26.

В Пскове утром пройдёт кратковременный дождь, днём будет без существенных осадков. Ночью температура опустится до +10...+12 градусов, а днём воздух прогреется до +24...+26.

Ранее сообщалось, что в начале новой недели потепление на Русской равнине выйдет на пик. Это вторжение активизирует грозовую деятельность в средней полосе региона.