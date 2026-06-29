Что происходит с рынком промоборудования в России, обсуждают в программе «Бизнес-ланч»

14:07, 29 июня 2026, ПАИ

Руководитель филиала компании Bitvan в Санкт-Петербурге Александр Воронин стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 июня.

Вместе с ведущими он обсудит, что сегодня происходит с рынком промышленного оборудования в России – временная это перестройка или уже новая реальность, а также по каким критериям предприятию стоит выбирать оборудование, чтобы не потерять миллионы рублей.

Речь пойдёт и о типичных ошибках при модернизации производства, и о том, какие отрасли сейчас активнее всего инвестируют в новое оборудование. Отдельное внимание уделят будущему фермерского движения в стране.

Гость студии также ответит на вопрос, что сегодня найти сложнее – современный станок или специалиста, который умеет на нём работать.

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча».