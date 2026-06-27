На форуме регионов в Минске подписано 31-е соглашение о сотрудничестве Псковской области с белорусскими партнёрами

20:32, 27 июня 2026, ПАИ

Соглашение о приграничном сотрудничестве между Островским муниципальным округом Псковской области и Глубокским районом Витебской области подписано на XIII Форуме регионов Беларуси и России в Минске. Документ стал уже 31-м в копилке партнёрских соглашений региона с белорусскими муниципалитетами, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX









Сейчас с белорусскими партнёрами работают 17 муниципалитетов Псковской области. Сотрудничество ведётся в сферах экономики, образования, культуры, спорта и событийной повестки.

На форуме регион представляют более десяти предприятий: «Себежанка», «Псковский каравай», сыроварни, производители мёда, ягод, мясных деликатесов, а также швейная фабрика «Русслана». Отдельно был представлен туристический и инвестиционный потенциал области.

Стенд Псковской области посетили председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова, заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушев и председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник. Гости высоко оценили качество продукции: Валентина Матвиенко попробовала себежский пряник с сыром брюност, совместный продукт кондитеров и сыроварни Сергея Сального из Пушкинских Гор.

«Уверен, что наше взаимодействие будет только усиливаться – общие проекты и дружба народов дают реальный результат», – подчеркнул губернатор.