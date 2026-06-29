Российский бизнес переориентировался с европейских на китайских производителей – эксперт

15:20, 29 июня 2026, ПАИ

Российский бизнес переориентировался с европейских на китайских производителей, сообщил руководитель филиала компании Bitvan в Санкт-Петербурге Александр Воронин в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Компания, которой руководит спикер, специализируется на комплексном оснащении производств оборудованием для металлообработки. Она является официальным дистрибьютором китайского станкостроительного завода Z-MaT в России и странах СНГ.

«После 2022 года спрос на наше оборудование очень вырос. К тому же произошла переориентация с европейских на китайских производителей. Китайское производство способно конкурировать и по качеству, и по цене с европейцами. Зачастую оборудование может выполнять задачи, которые пока не под силу западным станкам с ЧПУ. В основном сейчас при покупке европейского станка идёт переплата за бренд», – отметил гость эфира.

Он дал рекомендацию покупать оборудование у компаний, которые предоставляют сервисную поддержку, а также учитывать наличие сервисных инженеров неподалеку от предприятия. «Так как простой одного станка грозит потерей денег», – напомнил о последствиях Александр Воронин.