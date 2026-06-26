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Общество

ОЭЗ «Моглино» представили на стажировке Минпромторга России «Федеральная практика»

Делегация Псковской области приняла участие в выездной стажировке по программе «Федеральная практика», организованной Минпромторгом России для Северо-Западного федерального округа. Мероприятие прошло в Ленинградской области и было посвящено реализации национальных проектов обеспечения технологического лидерства и развития промышленного потенциала регионов, сообщили ПАИ в пресс-службе ОЭЗ ППТ «Моглино».

Фото предоставлены Минэкономразвития Псковской области

В деловую программу стажировки вошли тематические сессии, охватившие актуальные направления государственной промышленной политики, федеральные меры поддержки и механизмы применения отраслевых госпрограмм, курируемых Минпромторгом. Ключевыми спикерами выступили представители Минпромторга, Фонда развития промышленности, профильных ассоциаций, Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ, Агентства технологического развития, Фонда перспективных исследований, а также эксперты АСИ и Инновационного инжинирингового центра.

Псковскую область на стажировке представила делегация во главе с заместителем губернатора Псковской области Нинель Салагаевой. Вместе с ней в работе участвовали руководители профильных ведомств, институтов развития и предприятий реального сектора экономики.

В рамках деловой программы был презентован потенциал особой экономической зоны «Моглино» как одного из ключевых промышленных хабов Северо-Запада. Участники стажировки обсудили перспективы кооперации резидентов ОЭЗ с предприятиями других регионов, а также возможности использования федеральных мер поддержки для новых инвестиционных проектов.

На сессиях были рассмотрены такие направления, как региональная промышленная политика, кооперационные цепочки в рамках нацпроектов «Новые материалы и химия», «Биоэкономика», развитие металлургии и строительных материалов, общесистемные меры поддержки. Отдельные сессии были посвящены развитию судостроения, автомобилестроения, лесопромышленного комплекса и радиоэлектронной промышленности.

  • Cтажировке Минпромторга России
    Фото: Минэкономразвития Псковской области
  • Cтажировке Минпромторга России
    Фото: Минэкономразвития Псковской области

Особое внимание было уделено вопросам международной кооперации и экспорта, стандартизации и технического регулирования, цифровой маркировки товаров, а также реализации национальных проектов «Беспилотные авиационные системы» и «Кадры».

«Для нас участие в стажировке «Федеральная практика» – это возможность не только ознакомиться с лучшими практиками и федеральными мерами поддержки, но и представить потенциал Псковской области на федеральном уровне, – отметил генеральный директор ОЭЗ ППТ «Моглино» Павел Соболь. – Мы видим, что интерес к площадке со стороны инвесторов и партнёров растёт, а динамика развития зоны подтверждает её статус как одного из ключевых промышленных хабов СЗФО».

Напомним, что ОЭЗ «Моглино» демонстрирует устойчивую динамику развития: общий объём инвестиций резидентов превышает 22 миллиарда рублей, создано уже более 700 рабочих мест.

По результатам стажировки планируется выработать конкретные предложения о развитии промышленного потенциала Псковской области с учётом федеральных инструментов поддержки.

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