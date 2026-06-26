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Игорь Дитрих отметил впечатляющее развитие взаимоотношений в рамках Союзного государства

XIII Форум регионов Беларуси и России завершился в Минске. Подводя итоги форума, вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих отметил впечатляющее развитие взаимоотношений в рамках Союзного государства и высоко оценил работу псковской делегации.

Фото здесь и далее: «Парламентская газета», пресс-служба Совета Федерации, Фонд инвестиционного развития Псковской области

«Работа проведена мощная, и цифры говорят сами за себя. Однако все делегаты сошлись во мнении, что всё ещё остаются барьеры, которые совместными усилиями нужно преодолевать, чтобы стать по-настоящему единым целым. К этому и будем стремиться», – приводит слова Игоря Дитриха пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области.

Главной темой форума стало экономическое взаимодействие как основа устойчивого развития двух стран. Ключевым событием второго дня стало пленарное заседание с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Беларусь Натальи Кочановой. Спикер верхней палаты российского парламента подчеркнула, что в условиях внешнего давления Союзное государство стало надёжной опорой для обеих стран.

«Российскому и белорусскому народам самой судьбой предначертано быть вместе, доверять друг другу, работать и побеждать плечом к плечу. Пока отдельные государства придумывают себе мнимых врагов и меняют союзников как перчатки, отношения России и Беларуси демонстрируют исключительно стабильный и доверительный характер», – отметила Валентина Матвиенко.

Стоимость подписанных контрактов и соглашений составила почти 50 миллиардов рублей, что в два раза больше показателей прошлого года. Всего стороны подготовили к подписанию более 300 документов. Параллельно с деловой программой работала выставка достижений.

Псковская область вошла в число семи российских регионов, представивших отдельный стенд. Организаторами экспозиции выступили региональные министерства экономического развития и сельского хозяйства, Фонд инвестиционного развития, центр «Мой бизнес» и Центр поддержки экспорта. На стенде 14 псковских предприятий представили продукцию пищевой и лёгкой промышленности, а также туристический потенциал. Экспозицию посетили Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова. Высокие гости ознакомились с ассортиментом и продегустировали местные продукты, в частности себежский пряник с сыром брюност, созданный совместно с сыроварней из Пушкинских Гор.

Отметим, что масштабное событие объединило более 1 600 представителей российских и белорусских регионов.

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