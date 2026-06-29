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Суд оставил под арестом обвиняемых в покушении на митрополита Тихона

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о продлении срока ареста Денису Поповичу* и клирику Никите Иванковичу*, обвиняемым в участии в подготовке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участников процесса.

Никита Иванкович. Фото: ЦОС ФСБ РФ

«Постановление Мосгорсуда оставлено без изменений, решение вступило в законную силу», – сообщил собеседник агентства.

Денис Попович. Фото: ЦОС ФСБ РФ

Ранее адвокат одного из фигурантов Мария Эйсмонт сообщала, что Московский городской суд продлил Поповичу* и Иванковичу* срок содержания под стражей на три месяца – до 12 августа 2026 года. Общий срок ареста, таким образом, составит 18 месяцев.

Напомним, в феврале 2025 года центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Его планировали украинские спецслужбы. Теракт должны были совершить Денис Попович* и его сообщник, клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович*. Оба были завербованы в середине 2024 года через мессенджер Telegram.

Во время обысков у подозреваемых изъято самодельное взрывное устройство. Его молодым людям передали ещё в декабре через тайник. Также изъяты два поддельных паспорта граждан Украины с изменёнными установочными данными и их фотографиями. В телефонах задержанных обнаружено более 70 украинских контактов. Связь с кураторами несостоявшиеся убийцы держали через тот же мессенджер, в котором их завербовали.

Преступную акцию террористы планировали выполнить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. Взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре. Иванкович* на оперативном видео рассказал, что покушение на митрополита должно было состояться ещё в январе 2025 года, однако из-за задержания одного из участников его перенесли на конец февраля.

В отношении Дениса Поповича* и Никиты Иванковича* возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и о незаконном обороте взрывных устройств.

Все новости о ситуации с несостоявшимся покушением на митрополита Тихона читайте в нашем сюжете.

* включены в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму Росфинмониторинга

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