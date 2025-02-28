Убийство митрополита Тихона должно было произойти в Сретенском монастыре в Москве

08:50, 28 февраля 2025, ПАИ

Задержанный за подготовку теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона во время допроса рассказал, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве.

По данным ФСБ, убийство митрополита Тихона готовили его помощник, старший преподаватель Псково-Печерской духовной семинарии Денис Попович и клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович. Попович рассказал, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.

Преступную акцию они планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. После преступления планировали выехать из России с использованием поддельных паспортов, которые им предоставили украинские спецслужбы.

Здесь все подробности, известные к этому моменту.

Добавим, что с 2018 года по октябрь 2023 года Тихон возглавлял Псковскую митрополию. По решению Священного Синода в 2023 году он был назначен главой Крымской митрополии с освобождением от управления Псковской митрополией и от должности священноархимандрита и игумена Псково-Печерского монастыря.