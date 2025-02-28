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Публикуем видео задержания и допроса террористов, готовивших убийство митрополита Тихона

ФСБ России показала видео с задержанием и допросом мужчин, которые по заданию украинских спецслужб готовили убийство митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).

Напомним, ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Тихона. Устранить его намеревались его помощник, преподаватель Псково-Печерской семинарии Денис Попович и клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович. Один из задержанных рассказал, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.

Задержанных завербовали через мессенджер Telegram. Во время обысков у них изъято самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с измененными установочными данными и их фотографиями.

После совершения преступления они планировали выехать из России. Во время обысков у подозреваемых изъято самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с измененными данными и их фотографиями. По плану, взрывчатку должны были установить в жилом помещении в Сретенском монастыре в Москве.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.

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