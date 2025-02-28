Что известно о предотвращённом теракте против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона
ФСБ заявила о предотвращенном теракте против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона в Москве. Что известно к этому часу:
За подготовку теракта задержаны и арестованы россиянин и гражданин Украины. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Один из задержанных рассказал, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
Они признались, что были завербованы военной разведкой Украины в середине 2024 года. Задержанных завербовали через мессенджер Telegram. В ходе обысков у них изъято самодельное взрывное устройство (СВУ) и два поддельных паспорта граждан Украины с измененными установочными данными и их фотографиями.
Взрывное устройство им передали в декабре через тайник.
После совершения преступления они планировали выехать из России.
Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.
Тихон возглавлял Псковскую митрополию с 2018 года по октябрь 2023 года. По решению Священного Синода в 2023 году он был назначен главой Крымской митрополии с освобождением от управления Псковской митрополией и от должности священноархимандрита и игумена Псково-Печерского монастыря.
Публикуем видео задержания и допроса террористов, готовивших убийство митрополита Тихона
Что известно о предотвращённом теракте против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона
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