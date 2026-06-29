«Единая Россия» утвердит Народную программу в августе
«Единая Россия» сформировала 57 региональных групп федерального списка кандидатов на выборы в Государственную Думу. Их возглавили 55 действующих руководителей российских регионов, сообщает пресс-служба партии.
На пленарном заседании первого этапа XXIII съезда партии выступил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что форум проходит в сложный для страны период, связанный с глобальными изменениями и внешним давлением на Россию.
По словам президента, сегодня перед партией стоит задача сделать все для достижения победы и поддержки участников специальной военной операции, их семей, жителей приграничных регионов, Донбасса, Новороссии, Крыма и Севастополя.
Владимир Путин подчеркнул, что представители партии активно помогают военнослужащим и ветеранам, а также содействуют их дальнейшей реализации в гражданской сфере, политике и государственном управлении.
Президент отметил, что многие члены партии добровольно отправились на фронт, а участники специальной военной операции все активнее участвуют в политической жизни, побеждают в предварительном голосовании и выдвигаются на выборы различных уровней.
Глава государства назвал предстоящую избирательную кампанию важным этапом для развития страны и подчеркнул особую ответственность партии как ведущей политической силы.
«Единая Россия», по словам президента, не должна ограничиваться работой в кабинетах и социальных сетях. Он призвал партийцев чаще встречаться с людьми, детально разбираться в их проблемах и внимательно относиться к предложениям, поступающим в Народную программу.
Владимир Путин также поддержал инициативу партии о закреплении особого статуса учителя, отметив, что речь должна идти о дополнительных мерах поддержки и возможностях профессионального роста педагогов.
Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что парламентские выборы впервые проходят в условиях проведения специальной военной операции. По его словам, в таких условиях «Единая Россия» должна оставаться надежной опорой президента и сохранять партийную дисциплину.
Он подчеркнул, что партия намерена добиться уверенной победы на выборах, а участие ветеранов специальной военной операции укрепляет ее позиции. По итогам предварительного голосования право представлять партию получили почти 500 участников СВО.
Дмитрий Медведев представил пятерку лидеров федерального списка партии. В нее вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военный корреспондент Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и начальник Главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.
Также председатель партии сообщил, что в новую Народную программу поступило почти 2,5 миллиона предложений граждан. Среди ключевых вызовов, которые должны найти отражение в документе, названы демографическая ситуация, изменения на рынке труда, развитие регионов, экономическое давление, технологическое развитие, защита традиционных ценностей и обеспечение безопасности страны.
Окончательную редакцию Народной программы планируется утвердить на втором этапе съезда, который пройдет 22 августа.
Напомним, первый этап XXIII съезда «Единой России» состоялся 28 июня в Москве. На нем были утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы. Ранее кандидатуры определили участники предварительного голосования, в котором приняли участие более 10 миллионов человек.
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