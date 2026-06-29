Путин поддержал инициативу о закреплении особого статуса учителя в России

15:53, 29 июня 2026, ПАИ

Инициативу «Единой России» о признании особого статуса учителя в России поддержал глава государства Владимир Путин. Об этом он заявил на первом этапе XXIII съезда партии в Москве в воскресенье, 28 июня.

«Сегодня хотел бы поддержать ещё одну вашу конкретную инициативу, которую считаю актуальной. Это признание особого статуса учителя в нашей стране», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что закрепление такого статуса не должно быть формальным. Речь идёт о дополнительной поддержке и новых возможностях для профессионального роста тех, кто посвятил себя воспитанию новых поколений.

Владимир Путин также добавил, что по этому вопросу будут подписаны соответствующие документы.

Напомним, 28 июня в Москве прошёл первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание бюро высшего совета и президиума генсовета партии. В мероприятии приняла участие и псковская делегация.

На съезде были утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняло участие более 10 миллионов избирателей. Также на первом этапе съезда продолжилось обсуждение предложений к Народной программе, с которой партия пойдёт на выборы.