Путин поддержал инициативу о закреплении особого статуса учителя в России
Инициативу «Единой России» о признании особого статуса учителя в России поддержал глава государства Владимир Путин. Об этом он заявил на первом этапе XXIII съезда партии в Москве в воскресенье, 28 июня.
«Сегодня хотел бы поддержать ещё одну вашу конкретную инициативу, которую считаю актуальной. Это признание особого статуса учителя в нашей стране», – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что закрепление такого статуса не должно быть формальным. Речь идёт о дополнительной поддержке и новых возможностях для профессионального роста тех, кто посвятил себя воспитанию новых поколений.
Владимир Путин также добавил, что по этому вопросу будут подписаны соответствующие документы.
Напомним, 28 июня в Москве прошёл первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание бюро высшего совета и президиума генсовета партии. В мероприятии приняла участие и псковская делегация.
На съезде были утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняло участие более 10 миллионов избирателей. Также на первом этапе съезда продолжилось обсуждение предложений к Народной программе, с которой партия пойдёт на выборы.
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