Владимир Путин: Сплочённость народа и укрепление единства – ключевые задачи «Единой России»

16:30, 29 июня 2026, ПАИ

Укрепление единства народов и сохранение идентичности, традиций и культуры России являются ключевыми задачами «Единой России», заявил президент РФ Владимир Путин на первом этапе XXIII съезда партии в Москве в воскресенье, 28 июня.

«Само название «Единая Россия» означает, что она призвана защищать идентичность, традиции, культуру, языки: и русского, и всех коренных народов России – от любых попыток агрессии, экспансии, порабощения», – отметил президент.

Он также подчеркнул, что нынешний год объявлен Годом единства народов, которое необходимо укреплять и беречь.

Напомним, 28 июня в Москве прошёл первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание бюро высшего совета и президиума генсовета партии. В мероприятии приняла участие и псковская делегация.

На съезде были утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняло участие более 10 миллионов избирателей. Также на первом этапе съезда продолжилось обсуждение предложений к Народной программе, с которой партия пойдёт на выборы.