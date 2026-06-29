Путин: Наказы граждан в Народной программе должны быть отработаны максимально внимательно

17:08, 29 июня 2026, ПАИ

Президент России Владимир Путин призвал максимально внимательно отрабатывать предложения граждан, поступающие в Народную программу «Единой России».

«Надо вообще поменьше сидеть в кабинетах и в мессенджерах, а почаще выходить, как говорят, в поле, встречаться с людьми, детально вникать в их жизненные, бытовые проблемы и, конечно, крайне внимательно отрабатывать те миллионы предложений, инициатив, наказов, которые поступают к Народной программе «Единой России», – сказал Владимир Путин во время первого этапа XXIII съезда партии в Москве в воскресенье, 28 июня.

Он отметил, что их предстоит выполнять тем, кого партия выдвинет и поддержит на выборах.

Напомним, 28 июня в Москве прошёл первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание бюро высшего совета и президиума генсовета партии. В мероприятии приняла участие и псковская делегация.

На съезде были утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняло участие более 10 миллионов избирателей. Также на первом этапе съезда продолжилось обсуждение предложений к Народной программе, с которой партия пойдёт на выборы.