Путин: Наказы граждан в Народной программе должны быть отработаны максимально внимательно
Президент России Владимир Путин призвал максимально внимательно отрабатывать предложения граждан, поступающие в Народную программу «Единой России».
«Надо вообще поменьше сидеть в кабинетах и в мессенджерах, а почаще выходить, как говорят, в поле, встречаться с людьми, детально вникать в их жизненные, бытовые проблемы и, конечно, крайне внимательно отрабатывать те миллионы предложений, инициатив, наказов, которые поступают к Народной программе «Единой России», – сказал Владимир Путин во время первого этапа XXIII съезда партии в Москве в воскресенье, 28 июня.
Он отметил, что их предстоит выполнять тем, кого партия выдвинет и поддержит на выборах.
Напомним, 28 июня в Москве прошёл первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание бюро высшего совета и президиума генсовета партии. В мероприятии приняла участие и псковская делегация.
На съезде были утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняло участие более 10 миллионов избирателей. Также на первом этапе съезда продолжилось обсуждение предложений к Народной программе, с которой партия пойдёт на выборы.
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