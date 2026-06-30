«Я понял, что это галлюцинации»: в Печорах 70-летний грибник сутки выживал в глубоком колодце

12:49, 30 июня 2026, ПАИ

70-летний житель Печор Владимир Будилов много лет увлекается тихой охотой. Как и у большинства опытных грибников, у него есть проверенные места, где знакома каждая тропинка. Но очередной поход в хорошо известный лес едва не закончился трагедией. «АиФ-Псков» поговорил с пленником подземелья.

Утром 27 июня Владимир Константинович отправился за грибами. На рейсовом автобусе он доехал до района деревни Забелино, перешёл железнодорожные пути и обнаружил, что привычная тропинка полностью заросла высокой травой. Грибников в лесу пока немного, поэтому тропы не вытоптаны, а тёплая и влажная погода способствовала бурному росту растительности.

Мужчина решил срезать путь и пошёл напрямую через траву, которая была почти с него ростом. Пройдя всего 15–20 метров, он внезапно почувствовал, что земля уходит из-под ног. «Прошёл метров 15–20 и вдруг почувствовал, что куда-то еду, а когда наконец приземлился, обнаружил, что оказался в глубоком колодце, из которого выбраться невозможно», — вспоминает Владимир Будилов.

В западню грибник попал около семи часов утра. Оказавшись на дне, он первым делом попытался оценить ситуацию. По его словам, колодец состоял из семи бетонных колец высотой примерно по метру каждое. «В первый момент я был ещё полон надежд: сейчас вылезу, вот обопрусь спиной и буду толкаться ногами, — рассказывает мужчина. — Я полез ещё и с вещами, добрался до середины, а дальше труба стала абсолютно гладкой — там она меньше подвержена коррозии. Скатился вниз. Я так три раза попробовал, а потом почувствовал, что задыхаюсь».

После нескольких безуспешных попыток выбраться Владимир решил успокоиться и подумать, что делать дальше. Он достал телефон, однако связи не было. При этом воздуха становилось всё меньше.

В рюкзаке у грибника лежали ватные диски, пропитанные парафином. Когда-то он прочитал, что их можно использовать для разведения огня даже в походных условиях. Мужчина достал две зажигалки, которые накануне вечером проверял лично, но ни одна не сработала. Тогда он понял, что проблемы с дыханием вызваны нехваткой кислорода — вентиляции в колодце не было. Единственным утешением оказалось то, что на дне не было воды.

«У меня были два смешанных чувства: с одной стороны, вера в Бога, в то, что Господь не оставит, а с другой — полная безнадёга, потому что в этой траве найти колодец просто нереально», — говорит он.

С собой у Владимира Константиновича была лишь полулитровая бутылка воды. «Я понял, что надо экономить, потому что неизвестно, когда всё это кончится и кончится ли», — рассказывает мужчина.

Из еды он взял только глазированный сырок, который сразу съел, надеясь набраться сил. В карманах лежали конфеты, но есть их он не стал. «Честно говоря, есть тогда совсем не хотелось, только пить», — признаётся грибник.

Он вспомнил, что корзина была накрыта пластиковой разделочной доской, и попытался использовать её как своеобразный веер, надеясь, что движение воздуха поможет получить немного кислорода. По его словам, дышать действительно стало чуть легче.

Испытанием стало и тесное пространство. Диаметр колодца составлял около метра, а при росте 176 сантиметров мужчине было сложно даже менять положение тела. Ночью Владимир Константинович несколько раз терял сознание: «Наступила ночь. Я просто вырубился от недостатка кислорода. Несколько раз просыпался, вставал. А потом всё от той же нехватки кислорода начались галлюцинации».

По его словам, сначала ему казалось, что по стенам ползут чёрные жуки. «Я включил фонарик на телефоне, посветил — никого нет. Я понял, что это галлюцинации. Были и красивые картинки. Свет шёл сверху, и мне казалось, что стены серебряные, с какими-то камнями, со скульптурами коней. Эти штуки меня очень хорошо развлекали, очень высокохудожественно», — шутит мужчина.

Несмотря на происходящее, он продолжал надеяться на спасение. «В то же время мне было понятно: кто меня здесь найдёт, если я столько раз ходил мимо и ничего не знал о колодце? Всё — смерть. Вопрос в том, как это произойдёт? Понятно, что долго и мучительно, не ясно только, сколько надо будет мучиться».

Единственным человеком, который мог забить тревогу, была двоюродная сестра Владимира — Ирина Буданова, приехавшая к нему из Москвы. Когда брат не вернулся домой вовремя, женщина сразу поняла, что произошло что-то серьёзное. «Я понимала, что лес он знает как свои пять пальцев, он же — лесной человек. А раз не вернулся, значит что-то плохое случилось», — рассказала она.

Около 15:00 27 июня Ирина обратилась в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Печорский». Полицейские сразу приехали к женщине, чтобы выяснить подробности. Однако она никогда не ходила с братом за грибами и не знала, где именно его искать. Полицейские пытались установить, на каком автобусе мужчина приехал в лес и где вышел, но безрезультатно. Не помог и биллинг телефона — мобильный находился вне зоны доступа. Позже сотрудники МВД нашли друга Владимира Будилова, который часто ходил с ним за грибами. Вместе с ним они обследовали предполагаемый район поисков, однако найти мужчину не удалось.

Параллельно сестра пропавшего обратилась в поисковый отряд «ЛизаАлерт», который распространил ориентировки и начал собирать добровольцев. «Я знаю, что физическое людское участие в таких ситуациях играет колоссальную роль. Но какое количество молитв было за Владимира! Все его знакомые, все его православные друзья, большое количество священников — все молились. Одна из монахинь мне сказала, что прочитала 12 акафистов. Когда я это услышала, подумала, что милость Божья очень близка с Владимиром», — поделилась Ирина Буданова.

Около десяти часов утра 28 июня Владимир Будилов услышал женские голоса. Позже он признается, что и раньше ему казалось, будто кто-то проходит рядом, но тогда никто не отзывался. Теперь же на его крик ответили. «Женщины подошли, начали мне задавать вопросы. С ними был ещё мужчина, так он мне скинул бутылочку воды. Для меня главное было установить контакт с тем, кто сверху. Договорились, что они вызовут МЧС», — вспоминает мужчина.

Спасительницами оказались жительницы Печор Людмила Минибаева и Галина Тиханюк. За грибами они собирались отправиться ещё накануне, но из-за дождя перенесли поездку на воскресенье. «Мы услышали крик «Помогите!», и, знаете, страшновато стало. Всякое бывает, а тут граница рядом. Мысли разные были», — рассказала Людмила Минибаева.

Женщины нашли колодец, разгребая палками густую траву. По словам Людмилы, они с подругой больше десяти лет ходят в этот лес, но никогда раньше его не замечали. При этом слышали, что около полувека назад на этом месте стоял жилой дом, и, вероятно, колодец остался именно от него.

Галина пыталась дозвониться сестре Владимира, а Людмила обзванивала экстренные службы. «Мы у него спрашивали, один ли он там, а он говорит, что не один, а с мышкой, — вспоминает Людмила Минибаева. — Он молодец, не падал духом, не растерялся, был на позитиве».

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Прибывшие сотрудники МЧС быстро организовали спасательную операцию. «Мы ничего героического не сделали, только свою работу. Пришёл сигнал, выехали на место. Скинули мужчине в колодец верёвку с петлёй, объяснили, как обвязаться, и вытащили его», — рассказал начальник караула пожарной части № 23 в Печорах Роман Батов.

После спасения Владимира Будилова осмотрели медики. Серьёзных травм у него не обнаружили — только раны на руках, полученные при попытках самостоятельно выбраться. После осмотра мужчину отпустили домой, порекомендовав отдых и обработку повреждений.

Сам Владимир Будилов и его сестра называют произошедшее настоящим чудом. Они поблагодарили всех, кто участвовал в поисках и спасении, а особые слова признательности адресовали сотрудникам печорской полиции Никите Черницкому и Андрею Павлову, которые оперативно нашли друга грибника и до позднего вечера искали его в лесу.