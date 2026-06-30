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Общество

Вызволенный из колодца в Псковской области пенсионер поблагодарил своих спасителей

Спасённый из лесного колодца Владимир Будилов и его сестра поблагодарили печорских полицейских и всех, кто участвовал в его вызволении из колодца, за оперативное спасение. Благодарственное письмо поступило в редакцию районной газеты «Печорская правда».

Фото из группы районной газеты «Печорская правда»

В письме авторы выразили признательность всем участникам спасательной операции, но особо отметили профессиональные действия сотрудников печорской полиции Никиты Черницкого и Андрея Павлова.

«Они оперативно нашли приятеля Владимира, который указал возможное место нахождения друга, и в уже достаточно позднее время искали потерявшегося в лесу. Выражаем сердечную благодарность Черницкому Н. А и Павлову А. В. и просим руководство печорского МВД отметить их работу», – говорится в письме.

Напомним, 27 июня 70-летний мужчина отправился на прогулку в лес, однако по пути упал в незаметный колодец. По словам пенсионера, выбраться из колодца самостоятельно у него не было никакой возможности, из-за чего он практически утратил надежду на благополучный исход.

В плену мужчина просидел не меньше суток, пока его не обнаружили две женщины, шедшие той же дорогой. Печерянки с трудом поняли, откуда звучит голос, но в конце концов сумели отыскать колодец и вызвали пожарную команду. С помощью верёвки специалисты подняли мужчину на поверхность.

Медики после обследования сообщили, что у пострадавшего нет серьёзных травм – он отделался обезвоживанием, переохлаждением и сильным стрессом. Видео спасения смотрите здесь.

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