Объём чаевых через терминалы Сбера вырос в полтора раза

16:45, 30 июня 2026, ПАИ

Общий объём чаевых, которые гости оставляли через платёжные терминалы Сбера, с ноября 2025 года по май 2026 года вырос в среднем в 1,5 раза по сравнению с периодом до подключения сервиса, сообщили ПАИ в пресс-службе банка.

У компаний, использующих несколько способов сбора чаевых, через терминалы проходит в среднем 35 % всех вознаграждений. Для 543 партнёров этот канал стал единственным. Средняя сумма одного платежа составила 192 рубля, максимальная, собранная одной командой, достигла 1,25 млн рублей.

Наиболее заметный рост показали сети кофеен и пекарен. В French Bakery объём чаевых вырос с 28,4 тысячи до 2,44 млн рублей – в 86 раз; 81 % вознаграждений прошёл через терминалы. В Starts Coffee объём увеличился почти в 109 раз – с 23 тысяч до 2,52 млн рублей, причём 99 % чаевых гости оставили через терминалы. В сети городских кафе «Прайм» объём вырос с 500 рублей до 1,19 млн рублей – фактически сервис создал новый канал вознаграждения там, где раньше чаевых почти не было.

Значительный рост отмечен и в ресторанах Ginza и сети «Frank by Баста». Сервис позволяет гостю поблагодарить сотрудника сразу при оплате – на экране того же терминала, без перехода в другие приложения.

Отметим, для многих компаний платёжный терминал становится одним из основных каналов сбора чаевых, а в заведениях, где такая практика прежде почти отсутствовала, помогает сформировать её с нуля.