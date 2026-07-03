Крупное деревообрабатывающее предприятие в Пскове расширяет штат сотрудников

19:17, 03 июля 2026, ПАИ

Деревообрабатывающее предприятие ООО «Бирчвуд» в Пскове предлагает ряд вакансий, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.



Фото: Компания



Фото: Компания



Фото: Компания



Фото: Компания



Фото: Компания









Компании требуются:

специалист по контролю качества продукции с зарплатой от 60 000 до 120 000 рублей;

сборщик деревянной тары с доходом от 80 000 до 160 000 рублей;

сборщик элементов ящиков с заработной платой от 80 000 до 160 000 рублей.

Предлагаемая заработная плата указана до вычета налогов. Трудоустройство официальное.

Вакансии доступны для трудоустройства без опыта, в том числе для студентов на летний период. Предлагается удобный график работы 2/2 с 8:00 до 20:00. При необходимости возможны ночные смены и работа по совместительству. Зарплата выплачивается два раза в месяц. Сотрудники обеспечиваются всеми социальными гарантиями, спецодеждой и оплаченной медицинской комиссией. Удобное транспортное сообщение позволяет легко добраться до предприятия.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефонам: +7-931-904-0062 или (8112) 60-50-50. Месторасположение: Псков, улица Новаторов, 3Г.