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Общество

Крупное деревообрабатывающее предприятие в Пскове расширяет штат сотрудников

Деревообрабатывающее предприятие ООО «Бирчвуд» в Пскове предлагает ряд вакансий, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

  • аор
    Фото: Компания
  • аор
    Фото: Компания
  • аор
    Фото: Компания
  • аор
    Фото: Компания
  • аор
    Фото: Компания

Компании требуются:

  • специалист по контролю качества продукции с зарплатой от 60 000 до 120 000 рублей;
  • сборщик деревянной тары с доходом от 80 000 до 160 000 рублей;
  • сборщик элементов ящиков с заработной платой от 80 000 до 160 000 рублей.

Предлагаемая заработная плата указана до вычета налогов. Трудоустройство официальное.

Вакансии доступны для трудоустройства без опыта, в том числе для студентов на летний период. Предлагается удобный график работы 2/2 с 8:00 до 20:00. При необходимости возможны ночные смены и работа по совместительству. Зарплата выплачивается два раза в месяц. Сотрудники обеспечиваются всеми социальными гарантиями, спецодеждой и оплаченной медицинской комиссией. Удобное транспортное сообщение позволяет легко добраться до предприятия.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефонам: +7-931-904-0062 или (8112) 60-50-50. Месторасположение: Псков, улица Новаторов, 3Г.

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