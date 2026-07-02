Россиян стали почти вдвое чаще ловить на экономических нарушениях

16:27, 02 июля 2026, ПАИ

В 2025 году число граждан, наказанных за экономические нарушения – ведение нелегального бизнеса, торговлю без регистрации, проблемы с кассами, маркировкой и разрешительной документацией, выросло почти вдвое и достигло 509 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет газета «Известия».

Всего в прошлом году возбудили 3,3 миллиона административных дел о нарушениях в сфере экономики – на четверть больше, чем годом ранее. Общая сумма назначенных штрафов достигла 13,5 миллиарда рублей.

Чаще всего к ответственности привлекались граждане – 509 тысяч человек, что в 1,8 раза больше, чем в 2024-м. Ещё 371 тысячу нарушителей составили должностные лица, их число выросло на 22 %. Количество юридических лиц, подвергшихся штрафам, увеличилось в 1,6 раза и достигло 272 тысяч. Самый заметный рост пришёлся на предпринимателей без образования юрлица, включая ИП, – их стало в 2,3 раза больше, 219 тысяч.

Основная часть дел пришлась на МВД и ФНС – 1,5 миллиона и 760 тысяч соответственно.

По словам экспертов, чаще всего под проверки подпадают микропредприятия и самозанятые. В зоне риска – те, кто регулярно продаёт товары, оказывает услуги на дому, сдаёт жильё или торгует в интернете без необходимого оформления.