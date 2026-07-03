Перезагрузка и новые связи: участницы проекта «Мама-предприниматель» рассказали об опыте участия в программе

11:26, 03 июля 2026, ПАИ

Круглый стол «Бизнес с женским характером», центральной темой которого стала федеральная программа «Мама-предприниматель», прошёл 2 июля в медиацентре Псковского агентства информации в рамках проекта «ПАИ. Экспертиза». Руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова рассказала, что программа организована Министерством экономического развития РФ и проходит в регионе уже третий год подряд.

Анастасия Иванова отметила, что основная задача проекта – образовательная: участницы учатся создавать и упаковывать бизнес-идеи, а также получают необходимые знания в сфере финансового планирования.

Участницы программы – основатель бизнеса по производству натуральной косметики «Лаборатория Лианы Вагановой» Лиана Ваганова и автор городских проектов «Супермама» и «Город счастливых семей» Дарина Ватчеева – назвали участие в проекте неожиданной перезагрузкой и мощным стартом для своих бизнес-идей.

Дарина Ватчеева призналась, что у людей часто возникают сомнения в том, что можно получить действительно ценные знания на бесплатных образовательных программах, однако проект «Мама-предприниматель» стал доказательством обратного. «Было интересно и доступно, много нужной информации. С первого дня я подумала: «Как хорошо, что мне скинули ссылку, посоветовали принять участие». Рада, что сюда попала, и уверена, что со временем мы получим ещё больше знаний. Я себе сразу сказала, что иду не за победой: просто эта информация мне сейчас как раз очень нужна», – пояснила она.

Лиана Ваганова в свою очередь отметила, что, несмотря на предшествующий опыт, проект стал для неё настоящим открытием – подал свежие мысли и идеи, перезагрузил и придал импульс её проекту. Обе участницы призвали других женщин не бояться участвовать в программе, подчеркнув высокий уровень поддержки со стороны организаторов и экспертов.

Заместитель председателя псковского отделения «Опоры России» Ирина Григорьева, выступавшая в роли эксперта в прошлом году, подтвердила, что обратная связь от профессионалов в программе действительно заслуживает высокой оценки.

«Здесь как раз идёт живое, профессиональное общение с теми, кто уже не первый и не второй год в бизнесе. Участница, защищая свой проект, получает дельные предложения, а не просто какие-то замечания для галочки», – поделилась она.

Анастасия Иванова добавила, что участие в подобных инициативах не должно сводиться к погоне за победой – гораздо важнее живая обратная связь от профессионалов, новые контакты и сообщество единомышленников.

Она также рассказала, что в этом году в программе принимают участие 23 жительницы региона с абсолютно разными бизнес-идеями, что, по её мнению, является отличительной чертой именно женского предпринимательства. В отличие от мужчин, которые чаще выбирают привычные для себя сферы (автосервисы, IT), женщины привносят в свои проекты креатив и уникальность, подчеркнула Анастасия Иванова.

Отметим, программа «Мама-предприниматель» реализуется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и включает в себя два этапа: региональный и федеральный. Главная задача проекта – помочь женщинам с детьми или в декрете открыть своё дело. За время работы программы участницы получали не только теоретические знания и консультации экспертов, но и гранты на развитие бизнеса: в 2024 году победительницей регионального этапа стала Елена Макарова с проектом по созданию керамических сувениров, а годом ранее жительница Печор Ольга Волконская выиграла 1 млн рублей на федеральном уровне.

Региональный этап проекта, оператором которого выступает псковский центр «Мой бизнес», продлится с 29 июня по 7 июля. За это время участницы познакомятся с опытом успешных предпринимателей и получат индивидуальные консультации от экспертов. В финале региональной программы участницы презентуют свои бизнес-визитки, и наиболее перспективный проект получит денежный приз на развитие в размере 150 тысяч рублей.

Программа реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Отметим, в рамках этого же нацпроекта осуществляется поддержка предпринимательства в центре «Мой бизнес».