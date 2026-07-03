Почти 19 тысяч тонн фруктов и ягод ввезли в Россию через Псковскую область за месяц

17:24, 03 июля 2026, ПАИ

18,6 тысячи тонн импортных фруктов и ягод ввезли в Россию через Псковскую область в июне, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Всего поставлялось 22 разных вида фруктов и ягод из Боснии и Герцеговины, Молдавии, Сербии, Эквадора, Марокко, Аргентины, Перу, Чили, Бразилии, ЮАР, Коста-Рики и других стран.

Больше всего было ввезено свежих яблок (7,6 тысячи тонн), черешни (3,2 тысячи тонн), авокадо (1,7 тысячи тонн), вишни (977 тонн) и клубники (363 тонны).

В Псковскую область поступило 253,1 тонны сезонных ягод: 136,6 тонны черешни из Молдавии и 116,5 тонны клубники, малины, крыжовника и смородины из Белоруссии.

Партии фруктов, которые прошли карантинный фитосанитарный контроль, были допущены к ввозу в Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Воронежскую, Свердловскую, Нижегородскую и Ульяновскую области.