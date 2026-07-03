Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Ирина Григорьева: Начинающим предпринимательницам важно уметь переключаться между ролями

Начинающим предпринимательницам важно уметь переключаться между ролями. Таким мнением на круглом столе «Бизнес с женским характером», прошедшем в медиацентре ПАИ в рамках проекта «ПАИ. Экспертиза», поделилась заместитель председателя псковского отделения «Опоры России» Ирина Григорьева. Она пояснила, что многие женщины на старте бизнеса совмещают работу и домашние дела в одном пространстве, что затрудняет переход от работы к семье.

Ирина Григорьева. Фото: ПАИ

По словам Ирины Григорьевой, женщины чаще мужчин подвержены стрессу именно из-за невозможности переключиться. «Мы не умеем переключать ритмы, роли, и порой у нас стираются границы – об этом говорит печальная статистика», – отметила она.

Мужской подход, по мнению Григорьевой, предполагает последовательное выполнение задач: одна задача – вторая – результат, а у женщины всё происходит параллельно, что приводит к «лоскутному» наложению обязанностей и быстрому истощению и выгоранию. Она подчеркнула, что начинающим предпринимательницам, особенно тем, у кого офис находится дома, необходимо стараться разделять работу и личную жизнь.

  • Круглый стол «Бизнес с женским характером»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Круглый стол «Бизнес с женским характером»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Круглый стол «Бизнес с женским характером»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Круглый стол «Бизнес с женским характером»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Круглый стол «Бизнес с женским характером»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Круглый стол «Бизнес с женским характером»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Круглый стол «Бизнес с женским характером»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Круглый стол «Бизнес с женским характером»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Круглый стол «Бизнес с женским характером»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Другие участницы круглого стола согласились с важностью баланса. Педагог-психолог Елена Кокорина добавила, что ключевой навык – выстраивать равновесие между всеми сферами жизни, а тренер по голосу и речи Юлия Семёнова отметила, что женщина должна осознавать: все её роли – главные и только тогда «матрёшка складывается». Эксперт и преподаватель в сфере индустрии красоты Вита Попова призвала стараться находиться в моменте: находясь на работе – работать; находясь с семьёй – думать о своих близких; уделяя время себе – оставаться наедине с собой. Основатель проекта «Некнига» Ольга Новикова заметила, что у каждого свой способ переключения – кому-то помогает сон, кому-то прогулка или мытьё посуды, и важно найти свой уникальный рецепт.

Ирина Григорьева также посоветовала женщинам не идти на поводу у навязанных трендов, а искать свои смыслы и быть аутентичными. Она привела собственный пример: после рождения двойняшек она дала себе право на время декрета полностью посвятить себя семье, отложив все дела, и не жалеет об этом, поскольку у каждого свои приоритеты.

Отметим, что в Псковской области поддержка предпринимательства осуществляется в центре «Мой бизнес» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






03 июля 2026

Ирина Григорьева: Начинающим предпринимательницам важно уметь переключаться между ролями
03 июля 2026

Перезагрузка и новые связи: участницы проекта «Мама-предприниматель» рассказали об опыте участия в программе
03 июля 2026

«Наше. Псковское»: чем угощали и удивляли белорусов соседи на большой ярмарке
03 июля 2026

Сбер: Семейный банкинг вырастет до 40 миллионов пользователей к 2029 году
03 июля 2026

Представители Минпромторга России ознакомились с производством на заводе «Титан-Полимер»
02 июля 2026

Россиян стали почти вдвое чаще ловить на экономических нарушениях
02 июля 2026

Неделя торговых представителей проходит в Пскове
02 июля 2026

Женское предпринимательство обсудят на круглом столе в медиацентре ПАИ

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...