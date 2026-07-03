Ирина Григорьева: Начинающим предпринимательницам важно уметь переключаться между ролями

11:55, 03 июля 2026, ПАИ

Начинающим предпринимательницам важно уметь переключаться между ролями. Таким мнением на круглом столе «Бизнес с женским характером», прошедшем в медиацентре ПАИ в рамках проекта «ПАИ. Экспертиза», поделилась заместитель председателя псковского отделения «Опоры России» Ирина Григорьева. Она пояснила, что многие женщины на старте бизнеса совмещают работу и домашние дела в одном пространстве, что затрудняет переход от работы к семье.

По словам Ирины Григорьевой, женщины чаще мужчин подвержены стрессу именно из-за невозможности переключиться. «Мы не умеем переключать ритмы, роли, и порой у нас стираются границы – об этом говорит печальная статистика», – отметила она.

Мужской подход, по мнению Григорьевой, предполагает последовательное выполнение задач: одна задача – вторая – результат, а у женщины всё происходит параллельно, что приводит к «лоскутному» наложению обязанностей и быстрому истощению и выгоранию. Она подчеркнула, что начинающим предпринимательницам, особенно тем, у кого офис находится дома, необходимо стараться разделять работу и личную жизнь.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

















Другие участницы круглого стола согласились с важностью баланса. Педагог-психолог Елена Кокорина добавила, что ключевой навык – выстраивать равновесие между всеми сферами жизни, а тренер по голосу и речи Юлия Семёнова отметила, что женщина должна осознавать: все её роли – главные и только тогда «матрёшка складывается». Эксперт и преподаватель в сфере индустрии красоты Вита Попова призвала стараться находиться в моменте: находясь на работе – работать; находясь с семьёй – думать о своих близких; уделяя время себе – оставаться наедине с собой. Основатель проекта «Некнига» Ольга Новикова заметила, что у каждого свой способ переключения – кому-то помогает сон, кому-то прогулка или мытьё посуды, и важно найти свой уникальный рецепт.

Ирина Григорьева также посоветовала женщинам не идти на поводу у навязанных трендов, а искать свои смыслы и быть аутентичными. Она привела собственный пример: после рождения двойняшек она дала себе право на время декрета полностью посвятить себя семье, отложив все дела, и не жалеет об этом, поскольку у каждого свои приоритеты.

Отметим, что в Псковской области поддержка предпринимательства осуществляется в центре «Мой бизнес» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».