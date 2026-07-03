«Наше. Псковское»: чем угощали и удивляли белорусов соседи на большой ярмарке

10:30, 03 июля 2026, ПАИ

Тематический онлайн-марафон «Наше. Псковское» по итогам деловой поездки на выставку-ярмарку в Минск, состоявшуюся в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России 25-27 июня, прошёл на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM). В прямом эфире представители региональной делегации поделились впечатлениями от участия в масштабном мероприятии, рассказали, как воспринимают псковскую продукцию в соседней стране, какова динамика спроса на белорусском рынке, а также о её ценовой доступности.

На выставочной площадке Минского международного выставочного центра BELEXPO Псковская область представила больше десятка предприятий — от сыроварен и кондитерских производств до швейных фабрик и туристических организаций. Высокий статус события подтвердил визит на псковский стенд председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, председателя Совета Республики Беларусь Натальи Кочановой, а также заместителя министра промышленности и торговли РФ Романа Чекушова и председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника. Гости оценили качество и разнообразие представленной продукции, а Валентина Матвиенко продегустировала себежский пряник с сыром брюност — совместный продукт псковских кондитеров и сыроварни из Пушкинских Гор.

«Наши васильки вызвали умиление у белорусов»

Представительница швейной фабрики «Русслана» Наталья Салахутдинова в эфире марафона призналась, что уже готова повторить такую поездку в Беларусь. «Мне всё очень понравилось. Благодарю организаторов форума за предоставленную возможность. Первое впечатление - то, как нас встретила принимающая сторона: красота, масштаб. Второе - гордость за делегацию псковских предпринимателей, потому что каждый привёз в Беларусь продукцию, которая отличается высоким качеством. И наш псковский стенд посетили высокие гости, которые как раз отметили разнообразие и высокое качество представленной продукции. Получается, все, кто живёт в Псковской области, - везунчики. Нам не надо никуда ехать, чтобы искать что-то уникальное, оно всё тут, рядом», - отметила Наталья Салахутдинова.

На своём стенде фабрика представила три направления продукции. «Во-первых, это марка женской одежды CLAIR, текстиль для отелей, который создаёт атмосферу уюта, чтобы гости хотели вернуться, и третье направление - наш текстильный мерч, в том числе с вышитыми васильками. Он вызвал умиление и у белорусов, и у представителей других регионов. С несколькими мы даже заключили соглашение о партнёрстве», - рассказала Наталья Салахутдинова

Фабрика «Русслана» - швейное производство полного цикла. Здесь шьют отельный текстиль от штор и постельного белья до формы персонала; умный мерч, превращая ткань в инструмент маркетинга (разработка идеи, вышивка, печать); свою линию одежды: реализация коллекции под ключ — от лекал до брендированной упаковки.

Магазин псковского бренда CLAIR находится на втором этаже ТЦ «Акваполис».

Псковские худи с северными узорами покорили беларусов

Представительница компании «8мерч» Анастасия Чугунова рассказала, что на выставке в Беларуси получила массу положительных эмоций от гостеприимства принимающей стороны и от общения с коллегами, с некоторыми из которых получилось обменяться контактами и даже наметить ближайшее сотрудничество.

«Наибольшей популярностью на выставке пользовались худи с северными узорами, если можно так сказать, с культурным кодом Пскова. Это оверсайз изделия, которые мы украсили традиционными для региона узорами-оберегами», - уточнила Анастасия Чугунова.

Она отметила, что 25 июля в городе состоится фестиваль «Псков молодой», и там в том числе можно будет приобрести продукцию «8мерч».

«8мерч» занимается брендированием различных изделий, машинной вышивкой на заказ (любой сложности на профессиональной вышивальной машине), термопечатью и сублимационной печатью на любом изделии и сувенирах.

Шоурум компании открыт в Борисовичах на Завеличенской, 28; в Острове на улице 1 мая, 15; на втором этаже ТЦ ЦУМ в Пскове, кроме того, есть вендинговый аппарат с шевронами в псковском ТЦ «Пик60».

«За нашей продукцией стоял весь Минск»

Представительница агропромышленного комплекса предприятий «Красное знамя» Наталья Орловская рассказала, что приятно удивлена потребительскому отклику: «За нашей продукцией стоял буквально весь Минск и это, несмотря на то, что масса белорусских сельхозпроизводителей на выставке тоже была представлена, а Беларусь, как мы знаем, в этом очень сильна. Но мы всё-таки смогли удивить, причём удивили в том числе своим салом по-белорусски, тушёнкой, сыровяленной и молочной продукцией».

По словам Натальи Орловской, итогом поездки в Беларусь стали переговоры, которые должна привести к тому, что продукция «Красного знамени» будет представлена на белорусском рынке.

«Красное знамя» - локальный бренд из Великих Лук, специализирующийся на производстве мысных, молочных и кисломолочных продуктов высокого качества.

Предприятия агрокомплекса находятся рядом, в Новосокольническом и Великолукском районах, поэтому животные получают свежее и качественное питание, а мясное и молочное сырье в кратчайшие сроки поступает для переработки в мясной цех и молочный завод, которые расположены в Великих Луках.

Структура комплекса предприятий включает животноводство и растениеводство, комбикормовый и молочный заводы, лабораторию, цех по переработке мяса, рапсовый и кондитерский цех, а также птицефабрику и сеть фирменных магазинов — все эти элементы работают как единый организм. Это позволяет строго контролировать качество выпускаемой продукции.

Продукция представлена в Великих Луках: фирменные магазины – ТС «Красное Знамя», магазины сетей «Хороший», «Магнит», «Пятёрочка». В Пскове продукцию можно купить в сетях «Магнит» и «Пятёрочка».

«Мы угостили пряником Валентину Матвиенко»

Руководительница кондитерского дома «Себежанка» Александра Сафронова подчеркнула, что подобные выставки-ярмарки - отличный способ обмена опытом и знакомства с коллегами, хорошая возможность заявить о себе, завязать партнёрские связи: «Нам даже поступили предложения по расширению бизнеса. Нас уже переманивали и в Москву, и в Петербург, и в Калининград, но мы остаёмся верны Псковской области».

«Себежанка» угощала белорусов своими медовыми пряниками на сливочном масле. «Люди сравнивали их с тортом и были поражены большим ассортиментом начинок. У нас даже был эксперимент с нашим сыроваром Сергеем Сальным: мы сделали пряник с сыром брюност в качестве начинки. Им нам удалось угостить Валентину Ивановну Матвиенко. Спикеру Совета Федерации пряник очень понравился», - рассказала Александра Сафронова.

Основным направлением «Себежанки» является производство высококачественной пряничной продукции ручной работы. Пряники изготовлены на меде, сливочном масле 82,5% с использованием натуральных пряностей. Также в дегустационном зале на территории производства можно попробовать крафтовое мороженое. На сегодняшний день в ассортименте печатные пряники с 15 начинками, посвящённые восьми туристическим городам Псковской области, Москве, Санкт-Петербургу, Выборгу. Также «Себежанка» делает печатные пряники с начинками и вырубные пряники с фотопечатью по индивидуальным макетам.

Продукцию можно приобрести в деревне Ульяновщина на улице Счастливой, 1, территория производства «Себежанки»; в Себеже на улице 7 Ноября, 29А; в магазине «Сыроварня в Себеже» на Челюскинцев, 26А; в Пскове по адресу: Кремль, 6, в магазине вкусных подарков, в лавке «Снедь», в международном аэропорту имени княгини Ольги в кафе ROYAL LINEN, в буфете железнодорожного вокзала, в магазине подарков и сувениров «Скобарь» на площади Ленина, 1, в магазинах «Книжица», в Острове в кофейне Old Bridge Coffee, в невельской деревне Опухлики на улиточной ферме «Эскарго Д"ор», в изборской лавке «Гостинцы из Изборска», в Пушкинских Горах в Свято-Успенском Святогорском монастыре, в санатории «Хилово», усадьбе Ореховно, в великолукском ТЦ «Апельсин в отделе Kaffa и даже на маркетплейсе Оzon.

«Равных нам в хлебе не было»

Представительница предприятия «Псковский каравай» Виктория Гаврилова обратила внимание, что динамика спроса изменилась, и сейчас покупатели отдают предпочтение натуральности. «И на выставке нам, конечно, удалось удивить белорусских потребителей. Мы получили массу положительных отзывов. Равных в этом виде производствам нам мне было, ведь у нас эксклюзивный хлеб ручной работы».

В заключение Виктория Гаврилова также отметила масштаб и исключительную организацию мероприятия.

«Псковский каравай» - производитель ремесленного хлеба на натуральной закваске. Предприятие работает с 2005 года. Сегодня ассортиментный перечень хлебобулочных изделий, выпускаемых предприятием, насчитывает десятки наименований, в том числе несколько сортов эксклюзивного ремесленного хлеба на закваске без использования дрожжей.

Приобрести хлеб можно в фирменных магазинах «Соловьи», «Кабош» и в фирменной точке продаж в ТЦ «Империал».

«Варенье из лисичек всех поразило»

Представительница компании «Деревенский разносол» Людмила Иванова рассказала, что выставка-ямарка «была невероятной и очень представительной». «Мы приехали одной большой семьёй производителей, фемеров. Гастрономический потенциал Псковской области шокировал всех. Ни у одого региона не было столько настолько разных и уникальных производителей с такой вкусной продукцией», - уверена Людмили Иванова.

«И мы своей продукцией удивили. Особенно поразило варенье из лисичек. Белорусы не могли понять, как вообще возможно варить варенье из грибов. В Минске мы презентовали целую линейку: к сыру, к мясу, к дичи и к мороженому. Люди пробовали и много покупали. К тому же минчане, например, ничего не знали о цукатах из сосновых шишек, не знали, что эти шишки можно есть. Варенье из сосновых шишек тоже пользовалось спросом», - рассказала Людмили Иванова.

«Деревенский разносол» - производство натуральных деликатесов из экологически чистых продуктов, нетрадиционное исполнение домашних заготовок из дикоросов: ягод, шишек и грибов. В ассортименте продукции производителя более 55 видов ароматного варенья, хрустящие овощи в маринаде, лесные заготовки.

Продукцию «Деревенского разносола» можно купить в сувенирной фирменной лавке на улице Пушкина и через группу в соцсети «ВКонтакте».

«Постоянные покупатели специально пришли на выставку за улитками»

Представитель улиточной фермы «Эскарго Д’ор» Алексей Корочкин рассказал, что Беларусь «как всегда встретила с любовью». «Нас уже знают, к нам каждый год на ферму приезжают целые экскурсионные группы из Минска, Витебска, Полоцка. На выставку специально пришли наши постоянные посетители, пришли, чтобы приобрести нашу продукцию», - поделился Алексей Корочкин, добавив, что на форуме получилось ещё раз заявить о туристическом потенциале фермы.

Улиточная ферма «Эскарго Д’ор» (Золотая Улитка) создана в 2019 году на юге Псковской области. Здесь организован полный цикл производства — от сбора и переработки улитки до приготовления из неё премиальных деликатесов. В перспективе - производство муцина улитки и косметики на его основе. Сейчас ферма поставляет свою продукцию в ведущие рестораны от Пскова до Петропавловска-Камчатского, открыта для поставок в любые регионы РФ и за рубеж.

Активно развивается агротуризм, ферма круглый год принимает туристов со всей России. К услугам гостей экскурсии с дегустацией, мастер-классы, улиточные бега, улиточное спа, фермерская лавка, проживание.

В Псковской области продукцию можно купить на ферме в деревне Опухлики Невельского района. В Пскове замороженная продукция и террины продаются на первом этаже ЦУМа в магазине «Старый лис», а также в магазине «Сувениры 903» на Профсоюзной, 1. Также можно заказать продукцию с доставкой по Пскову на сайте escargotdor.ru.

Псковские цукаты и мармелад привели белорусов в восторг

Директор компании «Псковские цукаты» Павел Мазур тоже заметил большой интерес посетителей выставки к своей продукции. «Мы были в тренде, проводили дегустации, поэтому у нашего стенда скопилось очень много народа. И люди очень удивлялись, что из таких знакомых ревеня, черники, брусники можно делать цукаты. Мы фактически продлеваем жизнь привычным лесным ягодам. Срок годности цукатов - девять месяцев. Всё это время они остаются такими же вкусными и полезными», - сказал руководитель предприятия.

Стенд Псковской области области, считает Павел Мазур, был самым ярким и представительным на прошедшей в Минске ярмарке. «Было всё: от текстиля и улитки, до молока и кондитерской продукции. Кроме цукатов мы привезли свой псковский мармелад со вкусом ягод. Он удивил не только белорусов, но и участников выставки из других российских регионов. Они подходили, пробовали и оставались в восторге, а потом подводили к нашему стенду друзей», - отметил Павел Мазур.

Компания «ТД Форест», которая работает под брендом «Псковские цукаты», использует в производстве только псковские ягоды, овощи и фрукты. Дегидрация естественным путем позволяет сохранить максимум пользы, аромата и питательных свойств.

Продукцию можно приобрести практически во всех сувенирных лавках Пскова, Печор, Изборска, а также в псковских храмах и на маркетплейсах. Кроме того, цукаты продаются в сети магазинов «Книжица», в гастрономе № 38 на Октябрьском проспекте, 21 в Пскове.

«Ваши сыры имеют вкус!»

«В Беларусь мы приезжаем не в первый раз, поэтому нас уже знают, покупатели активно интересуются нашей продукцией. Сыр покупали очень хорошо и это на фоне того, что в Минске магазины буквально завалены сырами, а наши к тому же подороже. Нам покупатели объясняли, что наши сыры имеют вкус и напоминают поездку в Европу. Было очень приятно услышать такие слова», - признался руководитель собственной сыроварни Сергей Сальный.

«Сыры Сергея Сального» - это семейная сыроварня, которая располагается в посёлке Пушкинские Горы. Один из самых знаковых продуктов и гордость сыроварни - сыр «Брюност». Также в ассортименте сыроварни более 10 видов сыров различной выдержки и вкусовых сочетаний: твёрдые, полутвёрдые, выдержанные и быстрые.

В Пскове продукцию сыроварни можно приобрести в гастролавке «Снедь», а также в Пушкинских Горах в гастрономической лавке на территории Святогорского монастыря.

Новый продукт после минской ярмарки

Представительница предприятия «Сырная лиса» Лариса Никандрова отметила, что минская выставка оказалась весьма познавательной. «К нам, в частности, подошла технолог большого белорусского предприятия, которая консультировалась у нас насчёт производства сыров с мытой коркой. У них пока не получается запустить эту продукцию, а у нас вот получилось. А они с нами поделились идеей производства сыра с клюквой, и я тут же его сделала, сейчас он уже на просолке», - рассказала Лариса Никандрова.

«Сырная лиса» - небольшое фермерское семейное производство, где каждый этап создания сыра контролируется вручную. Основа продукта - молоко от собственных коров, содержащихся в экологически чистых условиях. Животные питаются только натуральными кормами без стимуляторов роста и антибиотиков. Особый жёлтый оттенок сырам даёт молоко коров джерсейской породы, которое является очень сыропригодным, и сыр получается ярким, желтым и отличается по вкусовым качествам. Натуральные сыры «Сырной лисы» производятся по традиционным русским, итальянским, французским, ближневосточным рецептам собственными руками с ответственным контролем на каждом этапе созревания.

Доставка продукции «Сырной лисы» в Псков производится по средам и субботам, сыры можно заказать через соцсети. Также фирменный магазин есть по адресу производства: Псковский район, деревня Селюгино, улица Центральная, 31.

Пряники с историей пришлись по вкусу белорусам

Представитель семейной мастерской «Муськины подарки» Андрей Герасимов рассказал, что белорусы были удивлены концепцией и подачей продукции. «Наши пряники - не просто еда, а гостинчик, подарок, сувенир. У нас пряники со смыслом, с историей, с эмоциями. Для белорусов это было в новинку», - обратил внимание производитель.

По его словам, идеи для росписи пряников берутся буквального из воздуха. «Что-то сами придумываем, что-то подсказывают покупатели. Так родилась идея псковского гостинчика - пряник плюс открытка, с которым мы выиграли на конкурсе «Туристический сувенир», - рассказал Андрей Герасимов.

«Муськины подарки» - производство пряничной продукции любой сложности: изготовление пряников на заказ с различными изображениями, подарки, сувенирные наборы. Продукцию можно купить на ярмарочном пространстве на улице Пушкина в Пскове.

Минск напоили псковскими соками

Свою продукцию на выставке в Минске представило и предприятие по производству соков из дикорастущих и садовых ягод «Глобус Джус». Гендиректор Вадим Лесовой уточнил, что в Беларуси представили морсы, соки и нектары из черники, брусники, клюквы, чёрной смородины, облепихи. На предприятии применяют полный цикл переработки ягод для получения сока прямого отжима, используя технологию «горячего розлива» без консервантов. Компания продвигает продукцию под собственной торговой маркой «24 Вкуса» и «Азбука морса», а также производит продукцию под брендами и частными марками различных компаний.

Приобрести напитки можно в греческой сыроварне «Тремпелис» в Пскове на Ваулиногорском шоссе, 31, в рестобаре «Старый Лис», в магазинах «Пивоварня 903», в пивоварне купца Лапина, в магазине «Перекресток» и «Ленте» под марками «Морс Premium club» и «Морс Bonvida».

Кисло-сладкие гостинцы из Псковской области

Производитель продукции из клюквы «Красный город» угощал участников выставки клюквой в сахарной пудре, в белом и молочном шоколаде.

Псковскую клюкву можно приобрести на заправках «Сургутнефтегаз», в монастырях, туристических лавках, в магазинах «Красное знамя», в магазинах торговой сети «Книжица», в сети магазинов «Светофор», «Доброцен», «Семишагофф» и на маркетплейсах.

Туристский информационный центр Псковской области представил на Форуме туристический потенциал региона, познакомил гостей выставки с экскурсионными маршрутами и ключевыми туристическими локациями региона. Центр также организовал мастер-класс по росписи ткани и устроил детскую зону с раскрасками псковской символики и княгиней Ольгой.

Фонд инвестиционного развития Псковской области представил главный бизнес-гид региона — Каталог предприятий-2026, где 180 компаний Псковской области заявляют о своей открытости к партнёрству, в том числе с белорусским бизнесом. Издание выпускается ежегодно с 2024 года и регулярно пополняется новыми участниками. Участие в каталоге доступно всем производителям региона на безвозмездной основе.

Напомним, выставка-ярмарка работала для официальных делегаций и широкой публики, для которой в последний день были организованы дегустации и интерактивные презентации.

Организаторами первого в своём роде масштабного бизнес-марафона на радио стали Фонд инвестиционного развития Псковской области, Центр поддержки экспорта Псковской области, радиостанция «Серебряный дождь», Псковское агентство информации и телеканал «Первый Псковский».