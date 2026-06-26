Валентина Матвиенко посетила стенд Псковской области на Форуме регионов и попробовала пряник с сыром

10:45, 26 июня 2026, ПАИ

Стенд Псковской области на XIII Форуме регионов Беларуси и России посетила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, а также делегации Министерства промышленности и торговли РФ во главе со статс-секретарём, заместителем министра Романом Чекушовым и Витебского облисполкома во главе с председателем Александром Рогожником. Об этом ПАИ сообщили в региональном Фонде инвестиционного развития.



Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области



Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области



Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области



Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области



Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области



Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области



Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области



Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области















В рамках визита министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев представил гостям выставочную экспозицию, которая отразила промышленный и туристический потенциал региона. Состоялось знакомство с производителями, а также дегустация выпускаемой продукции. Гости отметили высокое качество представленных образцов и широкую номенклатуру изделий. Валентина Матвиенко попробовала себежский пряник с сыром брюност, изготовленный совместно с основателем сыроварни в Пушкинских Горах Сергеем Сальным.

Отметим, что организаторами участия Псковской области в форуме стали министерство экономического развития и министерство сельского хозяйства региона, Фонд инвестразвития Псковской области, центр «Мой бизнес», Центр поддержки экспорта.