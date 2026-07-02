Александр Козловский пообщался с жителями Гдовского района

23:37, 02 июля 2026, ПАИ

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский с рабочим визитом посетил Гдовский муниципальный округ. Выезд охватил как проблемные территории, так и значимые социальные и экономические объекты – от посёлка Смуравьёво‑2 до предприятий и учреждений округа. О результатах рабочего визита депутат сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

Одним из ключевых пунктов поездки стала встреча с жителями посёлка Смуравьёво‑2. Александр Козловский отметил существенные изменения в инфраструктуре населённого пункта. Бывший военторг реконструировали по нацпроекту «Культура»: теперь в здании располагается Дом культуры с библиотекой, кружками и концертным залом. Ещё один крупный проект – школа на базе бывшего офицерского общежития. Учреждение рассчитано на 250 мест (150 – для школьников, 100 – для дошкольников); объект находится в высокой степени готовности.

Улучшилась и транспортная доступность посёлка: подъезд к Смуравьёво‑2 капитально отремонтировали – появились новое дорожное покрытие, остановки, тротуары и освещение. В сфере благоустройства в этом году запланированы работы на дворовой территории и обустройство детской площадки. К 80‑летию Победы привели в порядок памятники‑истребители МиГ‑21 и МиГ‑17 – символы авиационного прошлого посёлка; в работах участвовали жители, благотворители и фонд «Земляки».

При этом главной темой разговора с жителями стали проблемы коммунального хозяйства. Среди основных вопросов – высокий износ сетей, перебои с электроснабжением, состояние подъездов и домов, а также работа управляющей компании. 11 июля в посёлке пройдёт собрание, на котором жителям предстоит выбрать управляющую компанию. Для подготовки к отопительному периоду 2026–2027 годов из областного бюджета выделены средства – их направят на ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также на замену задвижек в тепловых колодцах. Вопрос газификации территории остаётся в повестке: ориентировочный срок её реализации – 2027 год.

В ходе поездки Александр Козловский встретился с главой округа Верой Алексеевой. Стороны обсудили текущую ситуацию на территории, наиболее частые обращения жителей и задачи, требующие совместной работы на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Отдельное внимание депутат уделил ключевым предприятиям округа. На ООО «Гдов Молоко» (деревня Добручи) он пообщался с коллективом. Предприятие, где трудятся 84 человека, по итогам 2025 года впервые вышло на лидирующие позиции по объёму производства молока среди хозяйств Псковской области. Развитие таких производств важно не только для экономики, но и для создания рабочих мест, налоговых поступлений и развития сельских территорий.

Важной частью визита стал осмотр социальных объектов. В Гдовской центральной районной больнице Александр Козловский поздравил медицинских работников с прошедшим профессиональным праздником и вручил благодарственные письма. За последние годы в больнице обновили инженерные сети, помещения и фасад, а также закупили современное оборудование, в том числе для лаборатории. При этом одной из главных задач остаётся привлечение кадров.

«Конечно, на таких встречах всегда звучит тема кадров. Она сегодня актуальна практически для всех отраслей: для сельского хозяйства, медицины, образования, потребительской кооперации. Можно построить современные здания, обновить оборудование, развивать инфраструктуру, но без людей, которые будут здесь работать, территория не сможет двигаться вперед», – отметил депутат.

Ещё один значимый объект – новая Гдовская школа, которая начала работать в конце марта 2026 года. В здании – просторные классы, современная столовая, большой спортивный и актовый залы, благоустроенная территория. Полноценный образовательный процесс стартует с сентября. Обсуждались и перспективы образовательных проектов в сотрудничестве с ПсковГУ: такая связка важна для профориентации старшеклассников и выстраивания маршрута «школа – профессия – работа в регионе».

Также Александр Козловский побывал в Гдовском РайПО – одном из крупных негосударственных работодателей района (131 сотрудник). Предприятие выполняет важную социальную функцию: обеспечивает доставку товаров в отдалённые населённые пункты, развивает собственное производство и бытовые услуги.

На всех площадках звучали общие для округа темы: нехватка кадров в разных отраслях, газификация, качество связи и интернета в удалённых территориях (ведётся работа по установке базовых станций), а также ситуация с топливом. «Обсуждали и ситуацию с бензином. Тема действительно чувствительная для людей, особенно в районах, где без личного транспорта часто невозможно решить самые обычные бытовые вопросы. Ситуация находится на контроле Правительства Псковской области во главе с губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым. Глава округа оперативно передает информацию в регион несколько раз в день, поэтому решения принимаются на основе реальной картины на местах», – сказал Александр Козловский.

Депутат подчеркнул, что все поднятые жителями вопросы войдут в работу в рамках Народной программы «Единой России».

Отметим, что Народная программа партии «Единая Россия» – это масштабный документ, который определяет ключевые направления работы партии на длительный период. Это перечень обязательств партии перед гражданами, в котором зафиксированы цели и конкретные шаги к улучшению жизни, которые должны быть реализованы при участии депутатов, правительства и региональных властей.