Михаил Ведерников – о задачах ЕР на выборах: Мы обязаны сохранить темп развития региона

12:52, 03 июля 2026, ПАИ

Псковская область вышла на важный этап политического цикла – утверждение кандидатов от «Единой России» на выборы в Законодательное Собрание, заявил губернатор Михаил Ведерников во время второго этапа XXXII конференции регионального отделения партии «Единая Россия», которая проходит в «Простории» сегодня, 3 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернатор подчеркнул, что этот процесс связан не только с предстоящей избирательной кампанией, но и с подведением итогов работы за последние пять лет, которые, по его словам, прошли в условиях серьёзных вызовов – пандемии, санкционного давления и необходимости поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Говоря об экономике, Михаил Ведерников сообщил, что за последние годы удалось укрепить финансовую основу региона: соотношение государственного долга к собственным доходам снизилось с 102 % до примерно 42 %. Доля собственных доходов в бюджете выросла до 68 %, и именно они стали основным источником роста. Он отметил, что экономика региона уверенно развивается, в том числе благодаря особой экономической зоне «Моглино», где работают 16 резидентов, фактически вложено более 23 млрд рублей и создано свыше 700 рабочих мест.

Отдельно он подчеркнул эффект индивидуальной программы развития: на каждый бюджетный рубль удалось привлечь около семи рублей частных инвестиций, что в сумме составляет порядка 30 млрд рублей. Через национальные проекты и государственные программы за пять лет в инфраструктуру области было направлено 275 млрд рублей – это эквивалентно примерно десяти годовым бюджетам 2017 года. Эти средства пошли на строительство и ремонт школ, медицинских учреждений, объектов ЖКХ и энергетики.

В социальной сфере, по словам губернатора, удалось добиться заметных результатов в здравоохранении и образовании. При поддержке президента был построен новый корпус ПсковГУ, и уже два выпуска молодых специалистов работают в медицинских учреждениях региона. Совместно с фракцией «Единой России» в заксобрании была принята региональная программа поддержки врачей и педагогов. В результате дефицит медицинских кадров снизился с 52 до 36 % и продолжает сокращаться.

Значительное внимание уделялось демографической политике. В регионе действует широкий пакет мер поддержки молодых семей, включая единовременную выплату 100 тысяч рублей женщинам до 25 лет при рождении первого ребёнка, освобождение от транспортного налога для молодых матерей, а также погашение ипотечных обязательств до 300 тысяч рублей при рождении первого ребёнка. Губернатор сообщил, что также было подписано постановление об увеличении размера регионального семейного сертификата. Он отметил, что совокупным результатом стало то, что впервые за долгие годы в регионе прекратилось снижение суммарного коэффициента рождаемости.

Отдельно Михаил Ведерников рассказал о росте гражданской активности: если в 2018 году в области было всего два территориальных общественных самоуправления, то сейчас их уже более тысячи, они объединяют около 180 тысяч человек. Только в этом году реализуется порядка 700 инициатив на сумму более 360 млн рублей. Существенно вырос и объём поддержки молодёжных и общественных проектов: ежегодно они привлекают более 400 млн рублей против 30 млн пять лет назад. Дополнительно регион получил 62 млн рублей по итогам грантового конкурса Росмолодёжи, а по программе «Регион для молодых» средства будут направлены на создание молодёжных центров в Порхове, Невеле и Пскове.

Особую роль, по словам губернатора, играет поддержка участников СВО и их семей. В регионе действует 47 мер поддержки, работает филиал фонда «Защитники Отечества», который он назвал одним из лучших в стране. Также открыты центр духовной реабилитации для ветеранов и их близких и школа адаптивного спорта, ведётся создание центра адаптивной физической культуры и спорта в Пскове. Михаил Ведерников подчеркнул, что в общественной и управленческой работе всё активнее участвуют сами ветераны и участники кадровых программ.

Завершая выступление, губернатор отметил, что предстоящая избирательная кампания потребует прямого диалога с жителями, работы в муниципалитетах и честного обсуждения результатов и задач. «Мы обязаны сохранить темп и продолжить динамичное развитие области», – подчеркнул он, добавив, что право на лидерство подтверждается результатами и ответственностью. Губернатор выразил уверенность, что утверждённые кандидаты достойно пройдут кампанию и будут защищать интересы жителей региона.