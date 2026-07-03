Александр Козловский – о формировании Народной программы ЕР: Малые дела создают авторитет партии

13:07, 03 июля 2026, ПАИ

«Единая Россия» вступает в активную фазу предвыборной работы, опираясь на опыт предварительного голосования и усиливая формирование Народной программы. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на втором этапе XXXII конференции партии в Пскове сегодня, 3 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Спикер отметил, что конкуренция в рамках праймериз дала «боевой политический опыт» как новым участникам, так и действующим депутатам.

По его словам, ключевая задача партии – формирование Народной программы, основанной на запросах жителей, анализе наказов и работе с фракциями, первичными и местными отделениями.

Александр Козловский подчеркнул, что значимую роль в политической работе играют так называемые малые дела и волонтёрская деятельность, которые, по его словам, уже много лет являются частью повседневной работы партии в Псковской области.

«Именно малые дела сегодня создают тот авторитет партии, который мы имеем последние 25 лет», – заявил он, добавив, что люди приходят в партию, когда им нужна реальная помощь.

Отдельно он отметил, что значительная часть наказов граждан касается развития инфраструктуры, демографии, промышленного и кадрового потенциала, а также вопросов безопасности и сохранения традиционных ценностей. По его словам, эти направления уже отражаются в работе команды региона во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Александр Козловский сообщил, что партия уже собрала более 10 тысяч наказов для обновления Народной программы и ожидает дальнейшего роста их числа. Окончательная редакция документа, как он напомнил, будет утверждена на съезде партии 22 августа.

Он также подчеркнул, что работа партии в последние годы включала период пандемии, поддержку участников специальной военной операции, их семей и ветеранов, а также решение повседневных проблем граждан на местах.

«Всё это люди видят и оценивают своим голосованием за «Единую Россию», – отметил Александр Козловский, добавив, что партия и команда губернатора работают как единый политический механизм.

В завершение он заявил, что предстоящая кампания будет сложной, однако выразил уверенность в результате: «Работа предстоит большая, но победа будет за нами».