Александр Котов: Победа ЕР на выборах будет зависеть от каждого члена команды
У Псковского регионального отделения «Единой России» есть все предпосылки для уверенной и слаженной работы в период предстоящей избирательной кампании, заявил председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов во время второго этапа XXXII конференции реготделения партии, которая проходит в «Простории» сегодня, 3 июля, передаёт корреспондент ПАИ.
Александр Котов подчеркнул, что ключевым преимуществом команды является её сплочённость и работа под руководством губернатора Михаила Ведерникова, чей уровень поддержки «остаётся самым высоким в регионе».
«У нас с вами сильная и сплочённая команда, и это уже о многом говорит», – отметил Александр Котов.
Он напомнил, что региональная власть и партийная команда уже прошли через ряд серьёзных испытаний, включая пандемию коронавируса, и сумели оперативно реагировать на вызовы в социальной и экономической сферах. Отдельно он подчеркнул постоянную работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей.
По словам Александра Котова, важным инструментом реагирования на общественные запросы остаётся Народная программа, а также постоянный диалог с жителями.
Говоря о результатах работы, он отметил, что это отремонтированные дороги, построенные и обновлённые объекты социальной инфраструктуры, а также развитие территориальных общественных самоуправлений, которые вовлекают жителей в благоустройство своих территорий. «На результаты нашей работы можно легко смотреть собственными глазами», – подчеркнул Александр Котов.
При этом председатель заксобрания предупредил, что предстоящая избирательная кампания не будет лёгкой и потребует полной мобилизации всей команды. Он отметил, что результат зависит не только от кандидатов, но и от каждого члена партии.
«Единая Россия», по его словам, должна продолжать работу с избирателями и объяснять, что именно эта команда способна обеспечивать стабильное развитие региона и страны.
Завершая выступление, Александр Котов пожелал участникам конференции успешной работы и выразил уверенность в «чёткой и убедительной победе» на предстоящих выборах.
Напомним, в Псковской области пройдёт пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.
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