Александр Котов: Победа ЕР на выборах будет зависеть от каждого члена команды

13:02, 03 июля 2026, ПАИ

У Псковского регионального отделения «Единой России» есть все предпосылки для уверенной и слаженной работы в период предстоящей избирательной кампании, заявил председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов во время второго этапа XXXII конференции реготделения партии, которая проходит в «Простории» сегодня, 3 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Александр Котов подчеркнул, что ключевым преимуществом команды является её сплочённость и работа под руководством губернатора Михаила Ведерникова, чей уровень поддержки «остаётся самым высоким в регионе».

«У нас с вами сильная и сплочённая команда, и это уже о многом говорит», – отметил Александр Котов.

Он напомнил, что региональная власть и партийная команда уже прошли через ряд серьёзных испытаний, включая пандемию коронавируса, и сумели оперативно реагировать на вызовы в социальной и экономической сферах. Отдельно он подчеркнул постоянную работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей.

По словам Александра Котова, важным инструментом реагирования на общественные запросы остаётся Народная программа, а также постоянный диалог с жителями.

Говоря о результатах работы, он отметил, что это отремонтированные дороги, построенные и обновлённые объекты социальной инфраструктуры, а также развитие территориальных общественных самоуправлений, которые вовлекают жителей в благоустройство своих территорий. «На результаты нашей работы можно легко смотреть собственными глазами», – подчеркнул Александр Котов.

При этом председатель заксобрания предупредил, что предстоящая избирательная кампания не будет лёгкой и потребует полной мобилизации всей команды. Он отметил, что результат зависит не только от кандидатов, но и от каждого члена партии.

«Единая Россия», по его словам, должна продолжать работу с избирателями и объяснять, что именно эта команда способна обеспечивать стабильное развитие региона и страны.

Завершая выступление, Александр Котов пожелал участникам конференции успешной работы и выразил уверенность в «чёткой и убедительной победе» на предстоящих выборах.

Напомним, в Псковской области пройдёт пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.