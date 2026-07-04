Эксперты предупредили о рисках спада производства стройматериалов в России

19:12, 04 июля 2026, ПАИ

Спад производства строительных материалов в России, составивший 8,3 % по итогам 2025 года, может продолжиться на фоне замедления строительной отрасли. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По мнению научного руководителя Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, это связано, в частности, с завершением программы массовой льготной ипотеки в июле 2024 года: сейчас рыночные ставки по ипотеке составляют около 20 % годовых. Приобрести жильё сегодня могут лишь те, кто вкладывает в первоначальный взнос средства от продажи имеющейся квартиры.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отметил, что спад производства обусловлен не только снижением спроса со стороны строительной отрасли, но и усилением конкуренции с импортной продукцией. По его словам, введение национального режима в госзакупках само по себе не решит проблемы отрасли: оно поддерживает сбыт, но не устраняет высокую стоимость финансирования, не стимулирует модернизацию предприятий и не повышает спрос.

Отрасли могли бы помочь льготные кредиты на оборотный капитал, субсидии на проценты по кредитам, упрощение техрегулирования и сертификации, а также борьба с контрафактом и серым импортом, добавил эксперт.

В то же время экономист Дмитрий Прокофьев подчеркнул, что без восстановления инвестиционной активности и строительного сектора одних протекционистских мер будет недостаточно.