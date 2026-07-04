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Экономика

Эксперты предупредили о рисках спада производства стройматериалов в России

Спад производства строительных материалов в России, составивший 8,3 % по итогам 2025 года, может продолжиться на фоне замедления строительной отрасли. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Фото: ПАИ

По мнению научного руководителя Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, это связано, в частности, с завершением программы массовой льготной ипотеки в июле 2024 года: сейчас рыночные ставки по ипотеке составляют около 20 % годовых. Приобрести жильё сегодня могут лишь те, кто вкладывает в первоначальный взнос средства от продажи имеющейся квартиры.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отметил, что спад производства обусловлен не только снижением спроса со стороны строительной отрасли, но и усилением конкуренции с импортной продукцией. По его словам, введение национального режима в госзакупках само по себе не решит проблемы отрасли: оно поддерживает сбыт, но не устраняет высокую стоимость финансирования, не стимулирует модернизацию предприятий и не повышает спрос.

Отрасли могли бы помочь льготные кредиты на оборотный капитал, субсидии на проценты по кредитам, упрощение техрегулирования и сертификации, а также борьба с контрафактом и серым импортом, добавил эксперт.

В то же время экономист Дмитрий Прокофьев подчеркнул, что без восстановления инвестиционной активности и строительного сектора одних протекционистских мер будет недостаточно.

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