Средний возраст учителей псковской гимназии №29 составляет 35 лет

15:38, 07 июля 2026, ПАИ

Средний возраст педагогического коллектива гимназии № 29 города Пскова составляет 35 лет, рассказала директор гимназии Елена Синёва в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове во вторник, 7 июля.

По словам руководителя, коллектив является молодым и энергичным, готовым к различным свершениям, и, что самое важное, все они любят детей. При этом Елена Синёва отметила, что молодой возраст сопряжён с профессиональным поиском, поэтому перед администрацией стоит задача создать условия, чтобы педагоги хотели оставаться в школе и дальше.

«Нужно было создать такие условия, чтобы они остались в школе и действительно дальше работали с детьми. Ещё один момент – это уход в декреты. Это само по себе прекрасно. Я всегда радуюсь за людей, но в случае именно закрытия вакансии это сложно. Тем не менее мы справляемся», – поделилась спикер.

Директор добавила, что за три года работы гимназии коллектив устоялся, приобрёл своё лицо и активно участвует в педагогических конкурсах разного уровня.