Совет отцов создали в псковской гимназии №29

16:19, 07 июля 2026, ПАИ

В гимназии № 29 города Пскова создан совет отцов, в который вошли 10 родителей. Об этом рассказала директор гимназии Елена Синёва в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове во вторник, 7 июля.

«Новинка последнего года – это совет отцов. Это не моя личная придумка – опыт взят из других школ, в том числе псковских. Посовещавшись с руководителями образовательных учреждений, мы узнали, что они отмечают положительный эффект. И мы предложили каждому классу выдвинуть кандидатуру папы, который будет участвовать в совете отцов», – поделилась спикер.

По словам Елены Синёвой, совет работает в гимназии уже год. Папы участвуют в профилактических советах, которые проходят еженедельно, приходят на «Разговоры о важном», а также выступают участниками образовательного процесса – например, проводят мастер-классы на уроках физической культуры и труда. Кроме того, отцы помогали в реализации грантового проекта.

Собрания совета отцов проходят в официальном формате три-четыре раза в год для подведения итогов работы. «На сегодняшний день есть заявки и от других пап, которые хотят работать в этом совете», – отметила директор.

Она также рассказала, что в гимназии № 29 действует общешкольный родительский комитет, в который входят 39 председателей родительских комитетов классов – по числу классов. Кроме того, в гимназии работает управляющий совет, в который входят родители и старшеклассники. Этот совет собирается реже, так как основные решения принимает родительский комитет.

Елена Синёва также отметила, что в гимназии большое внимание уделяется родительским собраниям. Их посещаемость, по её словам, зависит от качества проведения и глубины информации.