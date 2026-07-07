Директор псковской гимназии №29 поделилась опытом использования ИИ школой

16:12, 07 июля 2026, ПАИ

В гимназии № 29 города Пскова начали использовать искусственный интеллект для помощи в написании характеристик или подбора индивидуальных методик преподавания. Об этом рассказала директор гимназии Елена Синёва в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове во вторник, 7 июля.

Елена Синёва сообщила, что руководящий состав гимназии, который далее будет сам работать с остальными учителями, прошёл обучение в псковском филиале РАНХиГС по федеральной программе «Кадры». Педагоги познакомились с различными цифровыми платформами, учились составлять рабочие программы и программы внеурочной деятельности с помощью искусственного интеллекта. По её словам, коллектив гимназии в основном молодой (средний возраст – 35 лет), поэтому инновации встретили положительно.

Она поделилась, что сама прошла годичное обучение по программе «Директор на высоте» в центре знаний «Машук», где итоговым проектом её рабочей группы стала тема «Искусственный интеллект в школе». «Мы периодически на ВКС собираемся и говорим, к чему мы пришли, какие у нас итоги, какие шаги мы сделали, потому что мы от искусственного интеллекта уже не откажемся, как от мобильного телефона. Мы всё равно будем его использовать, такое моё убеждение. Просто необходимо правильно его использовать», – поделилась гостья радиоэфира.

Широкого распространения в управлении образовательными процессами ИИ в школе не получил, призналась Елена Синёва. При этом искусственный интеллект активно используют для помощи в написании характеристик или подборке методики преподавания, когда речь идёт об индивидуальном образовательном маршруте для конкретного ребёнка. «Учитель вроде бы знает всё, у него есть педагогическое образование, есть набор методов, форм и способов общения и работы с детьми, но себя можно перепроверить, можно повысить свою квалификацию и через искусственный интеллект в том числе», – поделилась спикер.

Директор привела конкретный пример использования ИИ на уроках русского языка и литературы: учитель даёт нейросети задание составить текст – например, написать биографию писателя или сделать анализ произведения, а затем ученики вместе с педагогом ищут в этом тексте фактические, логические и грамматические ошибки. «Ошибки у искусственного интеллекта есть действительно. Мы эти открытия делаем совместно с учениками. И таким образом показываем, что можно и вот так работать», – пояснила Елена Синёва.

Она также призналась, что уже научилась отличать тексты, написанные нейросетью, от написанных человеком. Поэтому, по её убеждению, важно правильно задавать запрос (промпт), чтобы результат был максимально качественным.