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Общество

Возобновить продажу продукции Великолукского мясокомбината намерены магазины «Пятёрочка» и «Перекрёсток»

Сети магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик» (входят в X5) продолжат продавать продукцию Великолукского мясокомбината. Проверка производителя не выявила нарушений, сообщили корреспонденту ПАИ в пресс-службе ретейлера.

«Продажа продукции возобновится в ближайшее время», – уточнили в пресс-службе.

Иллюстративный снимок. Фото: ПАИ

Гендиректор Великолукского мясокомбината Ольга Кузьмина при этом заявила, что продукцию компании никто с полок не убирал, однако, например, и 6 июля, и сегодня, 7 июля, на сайте магазина «Перекрёсток» заказать продукцию Великолукского мясокомбината невозможно: ресурс сообщает, что «ничего не найдено».

Скриншот сайта магазина «Перекрёсток»

6 июля холдинг X5 сообщил о временной приостановке продаж продукции комбината. Это произошло вскоре после того, как один из новостных телеграм-каналов со ссылкой на Роспотребнадзор (официального релиза на эту тему на сайте ведомства не было) написал об обнаружении в товарах Великолукского мясокомбината микробной трансглютаминазы – запрещённой на территории ЕАЭС добавки, которая может стать причиной нарушения работы кишечника. Как утверждал телеграм-канал, Роспотребнадзор нашел её в «Сосисках молочных ГОСТ», свиных и говяжьих сардельках.

Администрация Великолукского мясокомбината использование добавки отвергла. «Для производства продукции микробная трансглютаминаза не закупается и не применяется, – подчеркнули в пресс-службе предприятия. – В соответствии с «Программой производственного контроля» осуществляются на постоянной основе исследования на отсутствие микробной трансглютаминазы входящего сырья и готовой продукции самостоятельно, а также в аккредитованных лабораториях. Все проведённые исследования готовой продукции как в рамках «Программы производственного контроля», так и в рамках проверки Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) имеют отрицательные результаты».

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