В Роскачестве объяснили, почему нельзя покупать разрезанные арбузы

15:40, 07 июля 2026, ПАИ

Покупка разрезанных арбузов может представлять опасность для здоровья, поскольку в мякоть способны попасть патогенные микроорганизмы с ножа продавца, рук или пыли. Об этом предупредили в Роскачестве.

В ведомстве отметили, что большинство летних кишечных инфекций связано не с содержанием химических веществ в плодах, а с несоблюдением правил гигиены. Перед употреблением арбуз необходимо тщательно вымыть горячей водой с мылом, чтобы удалить с поверхности пыль и бактерии. По этой же причине специалисты не рекомендуют покупать уже разрезанные плоды или просить продавца сделать надрез «на пробу».

При этом эксперты назвали мифом распространённые истории о том, что арбузы «накачивают» химикатами с помощью шприца. По их словам, повреждение кожуры приводит к быстрой порче плода, что невыгодно ни производителям, ни продавцам.

В Роскачестве также пояснили, что нитраты – это обычные минеральные удобрения, которые при соблюдении агротехнологии не представляют опасности. Если их остаточное количество и присутствует, то в основном оно концентрируется в белой части корки.

Покупать арбузы специалисты советуют в официальных магазинах, на организованных рынках или в специализированных торговых точках. Приобретать бахчевые у обочин дорог не рекомендуется из-за отсутствия санитарного контроля.