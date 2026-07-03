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Политика

Определены кандидаты в депутаты Заксобрания Псковской области от «Единой России»

Кандидатов в депутаты Законодательного Собрания восьмого созыва по единому и одномандатным избирательным округам выдвинули в Псковской области. Решение единогласно принято на втором этапе XXXII конференции регионального отделения партии «Единая Россия», которая проходит в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

По итогам тайного голосования утверждён список кандидатов в депутаты по единому избирательному округу, его возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Также в него вошли председатель Законодательного Собрания региона Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, глава Пскова Борис Елкин.

Региональная группа № 1: Иван Шагин; Надежда Варкки; Алина Корныльева.

Региональная группа № 2: Елена Лунгу; Виктория Быстрова; Елена Николаева.

Региональная группа № 3: Станислав Пугач; Станислав Титов; Алексей Таратута.

Региональная группа № 4: Алексей Форш; Наталья Борисенко; Сергей Иванов.

Региональная группа № 5: Татьяна Фомченкова; Татьяна Щеблыкина; Галина Ковалёва.

Региональная группа № 6: Евгений Шумайлов; Татьяна Зернова; Алена Константинова.

Региональная группа № 7: Ирина Толмачева; Ольга Галахова; Екатерина Анисимова.

Региональная группа № 8: Антон Мороз; Николай Романов; Оксана Лазарева.

Региональная группа № 9: Дмитрий Быстров; Андрей Михайлов; Лариса Петрикова.

Региональная группа № 10: Павел Гомон; Николай Алексеев; Олег Кузьминых.

Региональная группа № 11: Павел Лукин; Дмитрий Спиридонов; Юлия Тимонен.

Региональная группа № 12 Олег Савельев; Екатерина Суркова; Маргарита Молодцева.

Региональная группа № 13: Марина Быстрова; Олег Шипилин; Маргарита Шалыгина.

Список кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам выглядит следующим образом: Алексей Севастьянов (избирательный округ № 1); Евгений Васильев (избирательный округ № 2); Елена Синёва (избирательный округ № 3); Юрий Сорокин (избирательный округ № 4); Дмитрий Белюков (избирательный округ № 5); Юлия Ярышкина (избирательный округ № 6); Андрей Ключко (избирательный округ № 7); Дмитрий Мельцер (избирательный округ № 8); Михаил Каратыш (избирательный округ № 9); Надежда Васильева (избирательный округ № 10); Игорь Дитрих (избирательный округ № 11); Андрей Козлов (избирательный округ № 12); Дарья Козьякова (избирательный округ № 13).

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