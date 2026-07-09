ФК «Псков» обыграл дубль «Луки-Энергии» в пятом туре Кубка Северо-Запада
Футболисты клуба «Псков» обыграли команду «Луки-Энергия – 2» в пятом туре Кубка Северо-Запада среди мужских команд, сообщили в официальном канале команды на платформе MAX.
Встреча прошла 8 июля на стадионе «Машиностроитель» в Пскове и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Первый гол был забит на 58-й минуте – отличился Артём Савельев. На 72-й минуте Сергей Молчанов удвоил преимущество своей команды, установив окончательный счёт матча.
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