ФК «Псков» обыграл дубль «Луки-Энергии» в пятом туре Кубка Северо-Запада

10:40, 09 июля 2026, ПАИ

Футболисты клуба «Псков» обыграли команду «Луки-Энергия – 2» в пятом туре Кубка Северо-Запада среди мужских команд, сообщили в официальном канале команды на платформе MAX.

Встреча прошла 8 июля на стадионе «Машиностроитель» в Пскове и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол был забит на 58-й минуте – отличился Артём Савельев. На 72-й минуте Сергей Молчанов удвоил преимущество своей команды, установив окончательный счёт матча.

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