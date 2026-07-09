Движение ограничат в Пушкиногорском районе для проведения велогонки 11 июля
Движение будет ограничено на автодороге между деревнями Козляки и Бирюли в Пушкиногорском районе для проведения первенства России по велосипедному спорту, сообщили ПАИ в администрации округа.
Ограничение будет действовать 11 июля с 09:30 до 12:00.
Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.
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