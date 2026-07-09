Оборудование для умной спортплощадки устанавливают в Тямше
Возведение умной спортивной площадки продолжается в деревне Тямша, вблизи Тямшанской гимназии, сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова в своём канале на платформе MAX.
В настоящее время подрядчик устанавливает оборудование: на площадке разместили все спортивные снаряды с QR-кодами, идёт подготовка к укладке покрытия.
Благодаря QR-кодам псковичи смогут посмотеть видео, из которого узнают о правильном использовании оборудования, чтобы тренировки приносили больше пользы для здоровья.
Сейчас определяется провайдер, который установит на площадке Wi-Fi.
Основными объектами спортивного сооружения станут футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки с мобильными стойками для игры в волейбол и универсальное покрытие.
По периметру площадку оградят в целях безопасности зрителей, также предстоит установка трибун и тренажёров.
Основание под умную площадку фактически подготовлено и прошло приёмку. Помимо заливки бетонного основания и планировки территории подрядчик выполнил монтаж водоотводных лотков по периметру – системы дренажа для отвода дождевых и талых вод. Также выполнено благоустройство территории вокруг площадки.
Строительство основания велось за счёт средств муниципального бюджета, оборудование устанавливает региональный центр спортивной подготовки.
При выборе места учтены запрос населения и потребности гимназии в расширении спортивной инфраструктуры. Работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» («Спорт России»).
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