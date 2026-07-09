Школьники-доброхоты из Набережных Челнов привели в порядок могилу Александра Пушкина
Школьники-доброхоты из Набережных Челнов привели в порядок могилу Александра Пушкина, сообщили ПАИ в пресс-службе Пушкинского заповедника.
Ребята оказали помощь музейным сотрудникам в уходе за памятниками Некрополя Ганнибалов – Пушкиных, очистили от биозагрязнений мраморный обелиск и гранитный пьедестал могилы Александра Пушкина, мраморную балюстраду, а также пропололи от травы щебёночную отсыпку надгробных плит Иосифа Абрамовича и Марии Алексеевны Ганнибал (деда и бабушки поэта).
«Наши юные коллеги при исполнении порученной им работы были внимательны и аккуратны, понимая, что материал, из которого выполнен доверенный им памятник, довольно хрупкий», – отметили в пресс-службе.
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