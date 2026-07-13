Дмитрий Мельцер подал документы в ТИК Дновского муниципального округа

20:27, 13 июля 2026, ПАИ

Кандидат от партии «Единая Россия» по одномандатному избирательному округу № 8 Дмитрий Мельцер подал документы в Территориальную избирательную комиссию Дновского муниципального округа.

В обращении к жителям кандидат поблагодарил за поддержку граждан Дновского, Порховского, Струго‑Красненского и Плюсского муниципальных округов, а также своих однопартийцев. «Ваша поддержка, уважаемые жители Дновского, Порховского, Струго-Красненского и Плюсского муниципальных округов, а также поддержка моих однопартийцев стали определяющими в моём решении стать кандидатом по одномандатному округу, войти в команду губернатора на предстоящих выборах, чтобы представлять интересы наших жителей», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в единый день голосования, 20 сентября 2026 года, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.