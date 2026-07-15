Факты фиктивной регистрации выявили в Гдовском и Островском районах

12:23, 15 июля 2026, ПАИ

Факты фиктивной регистрации граждан выявили в Гдовском и Островском районах, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в июне в одной из гдовских деревень безработная 38-летняя жительница фиктивно прописала двух граждан. При этом по месту регистрации они не проживали.

В Островском районе неработающая 48-летняя женщина также фиктивно оформила гражданина без его фактического пребывания по месту регистрации.

В настоящее время по данным фактам выясняются все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьёй 322.3 УК РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, принудительными работами на срок до трёх лет, либо лишением свободы на срок до трёх лет.