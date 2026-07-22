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Происшествия

Великолучанин ответит в суде за мошенничество с подменой телефона

Уголовное дело о мошенничестве при покупке смартфона через популярный сервис объявлений направили в суд в Великих Луках. Обвинение утвердила прокуратура города, сообщили ПАИ в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в октябре 2025 года местный житель, увидев на сайте объявление о продаже Apple iPhone 16 Pro Max, решил похитить его, обманув продавца. Он заказал телефон с доставкой в отделение почты в Великих Луках. Когда посылка пришла, обвиняемый подменил дорогой смартфон на устаревшую модель с меньшей стоимостью, после чего оформил отказ от покупки и отправил посылку обратно продавцу.

Продавец, обнаружив подмену, обратился в полицию. Следствие установило личность злоумышленника, после чего схему обмана раскрыли.

Уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ направили в суд. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

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